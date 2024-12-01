ORIENTE MEDIO
Grupos opositores sirios toman control de Idlib y avanzan hacia Hama
Los grupos que se oponen al régimen de Assad capturaron el distrito de Jan Sheijoun, consolidando así su control sobre toda la provincia de Idlib.
Los grupos armados contrarios al régimen también recuperaron el sábado Maarrat al-Numan, la ciudad más grande de la provincia de Idlib. / Foto: AA / AA
Por Redacción
1 de diciembre de 2024

Los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad en Siria capturaron este sábado el distrito de Jan Sheijoun, tomando así el control completo de la provincia de Idlib.

Ahora, tras obtener el control de la ciudad de Alepo, toda la provincia de Idlib y un importante aeropuerto, los grupos armados avanzan hacia Hama, al sur.

Los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen de Assad y los grupos opositores comenzaron el miércoles 27 de noviembre en el oeste de la provincia de Alepo, en el norte de Siria. Entre ese día y el jueves, las fuerzas opositoras lograron avances significativos, capturando rápidamente áreas rurales de la provincia de Idlib. El 29 de noviembre, entraron en el centro de Alepo, tomando el control de gran parte de la zona.

El sábado por la mañana, los grupos armados habían arrebatado a las fuerzas del régimen más de 50 aldeas. Además, recuperaron Maarrat al-Numan, la ciudad más grande de la provincia de Idlib.

La importancia de Jan Sheijoun

El centro de Idlib cayó bajo control opositor en 2015 y ha sido una de las zonas más atacadas por el régimen. La ciudad de Jan Sheijoun quedó en el centro de la atención mundial en 2017, después de que el régimen de Assad matara a 100 personas en una masacre con armas químicas, el 4 de abril.

Estados Unidos atacó la base aérea militar de Shayrat del régimen el 7 de abril de 2017, y la Misión de Investigación Conjunta de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) confirmó el 27 de octubre de 2017 que el régimen había llevado a cabo el ataque.

En la reunión de Astaná entre Türkiye, Rusia e Irán, los días 4 y 5 de mayo de 2017, se establecieron cuatro "zonas de desescalada", incluyendo Idlib y partes de Latakia, Hama, Alepo, Homs, Ghouta Oriental y las regiones del sur (Daraa y Quneitra).

En agosto de 2019, las fuerzas del régimen de Assad tomaron el control de Jan Sheijoun, desafiando los Acuerdos de Astaná y el Memorando de Sochi.

Iraq cierra su frontera con Siria

En medio de los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y los grupos opositores, el Gobierno de Iraq anunció el cierre total de sus fronteras, según medios locales.

El teniente general Qais al-Muhammadawi, subcomandante del Mando de Operaciones Conjuntas de Iraq, informó a la Agencia de Noticias Iraquí (INA) que las fronteras están completamente selladas y que las fuerzas de seguridad esperan nuevas instrucciones del primer ministro iraquí, Muhammad Shia al-Sudani, para proteger al país.

El comandante de las Fuerzas Fronterizas de Iraq, general Muhammed Abdulwahab es-Suaydi, también afirmó que se están reforzando los esfuerzos en la frontera con Siria y aumentando las medidas de seguridad.

