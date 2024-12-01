"Estamos sufriendo muchísimo por las condiciones de salud que enfrentamos, la situación económica, la lucha por conseguir alimentos y agua. No hay apoyo ni asistencia", explica Aisha, una de las cientos de miles de palestinas que, tras ser desplazadas, tuvieron que refugiarse en escuelas en Gaza.

La cifra de palestinos que viven en escuelas es cada vez mayor: la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, estima que más de 415.000 personas están refugiándose actualmente en las escuelas que administra.

La agencia también señaló que "cientos de miles más están intentando sobrevivir en condiciones aún peores en refugios improvisados".

La UNRWA vive "su hora más sombría" tras ser prohibida a principios de noviembre por Israel. En ese entonces, se notificó a la ONU la "cancelación" del acuerdo de Tel Aviv con la agencia, que se remontaba a 1967, para proporcionar educación, sanidad, servicios sociales o ayuda alimentaria a los palestinos que viven en Cisjordania ocupada, Gaza y Jerusalén Este ocupada.

"Sin la intervención de los estados miembros, la Unrwa se derrumbará, sumiendo en el caos a millones de palestinos", advirtió Philippe Lazzarini, director de UNRWA.

Mientras tanto, las bombas siguen cayendo, una tras otra, en toda Gaza. Estos ataques han dejado casi 100 muertos en el enclave en 24 horas, informó este domingo la Defensa Civil palestina.

El portavoz de la entidad, Mahmoud Basal, indicó que uno de los ataques más mortales ocurrió en una casa habitada en Tel Zaatar, en la localidad norteña de Jabalia, donde murieron más de 40 personas.