Justo en la cuenta regresiva para el final de su presidencia, Joe Biden tomó una decisión que sacudió Estados Unidos: indultó a su hijo Hunter Biden, involucrado en dos casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de arma de fuego. Este domingo, el mandatario emitió el “perdón” oficial, a pesar de que previamente había señalado que se mantendría al margen de los problemas legales de su hijo.
"Ninguna persona sensata que analice los hechos de los casos contra Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal", dijo Biden en un comunicado, en el que calificó las acusaciones de "error judicial". Es probable que esta decisión genere nuevos cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial estadounidense, mientras el país se prepara para recibir al nuevo gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca.
A comienzos de 2024, el hijo de Biden fue declarado culpable de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma, lo que es considerado un delito grave, y también aceptó su culpabilidad en otro juicio por fraude fiscal.
En su declaración, Biden reconoció que en reiteradas ocasiones se había comprometido a no intervenir en los casos penales de su hijo, de 54 años. "Dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso cuando vi cómo mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta", sostuvo.
"Los cargos en sus casos se dieron justo después de que varios de mis opositores políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección", señaló. "Creo en el sistema de justicia, pero como he luchado contra esto, también creo que la política infectó este proceso e indujo a un error judicial", añadió el presidente.
En una declaración a los medios estadounidenses, Hunter Biden, quien ha luchado contra la adicción a las drogas, aseguró nunca dará "por sentada la clemencia" que se le otorgó y que dedicará la vida que ha "reconstruido" a "ayudar a quienes todavía están enfermos y sufriendo".
¿Por qué condenaron a Hunter Biden?
Hunter Biden se declaró culpable en un juicio por evasión fiscal en septiembre pasado, en un caso en el que enfrentaba a hasta 17 años de cárcel. Durante el proceso, que se llevó a cabo en California, a Biden se le acusó de no pagar al menos 1,4 millones de dólares en impuestos. Dijo que se declaraba culpable en ese caso para evitarle más dolor y vergüenza a su familia después de que el juicio por armas reveló detalles íntimos sobre su lucha contra una adicción al crack.
Por otro lado, un tribunal federal de Delaware lo declaró culpable en junio pasado por tres delitos graves por la compra de un arma de fuego en 2018 cuando, según los fiscales, mintió en un formulario federal al afirmar que no era usuario ilegal ni adicto a las drogas. Por este segundo caso, relacionado con la posesión de armas, habría llegado a pagar hasta 25 años de prisión.
Esta fue la primera vez que un familiar inmediato de un presidente de Estados Unidos fue declarado culpable de un delito durante su mandato, aunque sus crímenes son anteriores al período de Joe Biden como presidente.
Los jueces de los dos procesos dictarían los años de sentencia a mediados de diciembre. Los abogados de Hunter Biden han sostenido que este fue llevado ante la justicia únicamente por ser hijo del presidente. El hijo de Biden pagó los impuestos atrasados, así como las multas impuestas por las autoridades.