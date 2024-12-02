En otro intento más de Israel por erradicar y eliminar la presencia del pueblo palestino, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ordenó confiscar los altavoces de las mezquitas que se utilizan para el Adhán –la llamada a la oración islámica– por ser una “fuente de molestia”.

La decisión afectaría especialmente a las mezquitas de Jerusalén Este ocupada y las ciudades donde viven palestinos musulmanes con nacionalidad israelí, principalmente Haifa, Acre, Ramla, Lydda, Nazaret o Beersheba.

Según la emisora del Ejército de Israel, la decisión responde a quejas de israelíes judíos que consideran que el sonido del Adhan “les resulta molesto”. Además, las instrucciones emitidas incluyen la confiscación de los altavoces utilizados en las mezquitas, y en aquellos casos en los que no sea posible la confiscación “se aplicarán multas económicas como medida punitiva”.

El ministro ultraderechista Ben Gvir expresó en su perfil de X que está "orgulloso de liderar una política para detener el ruido irracional proveniente de las mezquitas, que se ha convertido en una amenaza para los habitantes de Israel".

Desde el comienzo de la brutal ofensiva israelí contra Gaza el 7 de octubre de 2023, Ben Gvir ha sido conocido por sus declaraciones incendiarias, sus incursiones provocadoras a la Mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, así como sus llamados a la ejecución total de los prisioneros palestinos, a la anexión total de Cisjordania y al retorno de los colonos a Gaza.

Ben Gvir también ha manifestado su rotundo rechazo a cualquier acuerdo de intercambio de prisioneros con las facciones palestinas en Gaza, amenazando que se retiraría del actual gobierno de coalición con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, si tales acuerdos se llevan a cabo.

Hamás denuncia la medida

El grupo de resistencia palestino Hamás denunció la decisión de Ben Gvir este domingo, al considerarlo "un crimen grave y un ataque a la libertad de culto".

"La decisión del ministro terrorista Ben-Gvir de confiscar los altavoces de nuestras mezquitas en el interior ocupado, y su descripción del llamado a la oración como molesto, es un crimen grave y una agresión contra nuestras mezquitas y nuestro pueblo", señaló el movimiento en un comunicado.

También mencionó que esta medida representa "un nuevo ataque a la libertad de culto y una señal de una escalada en una guerra religiosa que el enemigo sionista y sus líderes extremistas están intentando encender".

Hamás también instó a la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y las organizaciones internacionales a "condenar este crimen, tomar medidas para detener las violaciones de la ocupación contra nuestro pueblo y responsabilizar a los líderes de la ocupación por sus crímenes contra nuestros lugares sagrados” .

Igualmente, exigió "llevar a juicio a los líderes de los criminales de guerra fascistas por sus crímenes contra nuestros lugares sagrados y nuestra gente en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y los territorios ocupados, y contra la humanidad en su conjunto".