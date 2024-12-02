Las tensiones diplomáticas entre México y España alcanzaron su punto más alto en octubre tras la decisión de Madrid de no enviar representantes a la ceremonia de juramentación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, parecen haberse distendido esta semana: los representantes de cultura de ambos países se reunieron, marcando el primer contacto oficial entre el Gobierno español y la nueva administración mexicana.

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó tras reunirse con la secretaria de Cultura mexicana, Claudia Curiel de Icaza, que la cooperación en este ámbito es “una prioridad” para Madrid.

Durante el encuentro, ambos funcionarios acordaron realizar tres exposiciones conjuntas, una de ellas bajo "una perspectiva decolonial", según un comunicado de la parte mexicana. Urtasun destacó que España apoya esta visión, que se enmarca dentro de un movimiento internacional promovido por otros países, como Bélgica con Congo y Francia con sus excolonias africanas.

Este encuentro marcó el primer acercamiento bilateral desde que México optó por no invitar al rey Felipe VI a la ceremonia de juramentación de la actual presidenta. Según explicó entonces Sheinbaum, la decisión estuvo relacionada con antecedentes que se remontan a 2019, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la monarquía española una disculpa por “los agravios causados” durante la Conquista de México (1521-1821), pero no obtuvo respuesta.