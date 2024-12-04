En medio de su brutal ofensiva, Israel está construyendo bases militares en el corazón de Gaza, evidenciando su intención de consolidar la presencia de su ejército en el enclave sitiado. Según el diario estadounidense New York Times, los soldados israelíes han demolido más de 600 edificios en los últimos meses para establecer una zona de amortiguamiento.
El reporte, que se basó en imágenes satelitales y análisis de video, asegura que las tropas israelíes han establecido una red de "puestos avanzados fortificados con torres de comunicación e instalaciones defensivas".
Además, indicó que Tel Aviv tiene al menos 19 grandes bases en la región, además de decenas de instalaciones más pequeñas. Muchas de ellas están pavimentadas, cercadas y equipadas con barracones, carreteras de acceso y estacionamientos para vehículos blindados, entre otras infraestructuras.
Por otro lado, el diario señaló que, durante los primeros meses de su ofensiva, Israel tomó control del corredor de Netzarim, una vía estratégica de cuatro millas que divide el enclave. Este corredor habría sido utilizado para impedir que cientos de miles de palestinos desplazados regresen al norte de Gaza. Su control fue uno de los puntos clave por los que no se llegó a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, tras las reiteradas negativas de Tel Aviv de retirarse de allí.
Tras la publicación del informe, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dijo que había visto las publicaciones, pero no podía confirmarlas. Por su parte, el portavoz adjunto Vedant Patel dijo este martes durante una conferencia de prensa que “Si se confirma, es algo que plantearemos con seriedad a nuestros socios en Israel”, ya que “sería ciertamente inconsistente con lo que queremos para la región”.
Israel destruye más de 200 sitios arqueológicos en Gaza
Al mismo tiempo que construye su red de bases militares en Gaza, Israel está cometiendo un genocidio cultural, con la destrucción de al menos 206 sitios arqueológicos en 14 meses.
Así lo denunció Ismael Thawabteh, responsable de la Oficina de Medios de Gaza, este martes a la Agencia Anadolu: "Los sitios arqueológicos y patrimoniales palestinos no se salvaron de la destrucción, el vandalismo, el saqueo y el robo por parte del ejército de ocupación israelí".
"Los ataques de Israel a estos sitios reflejan una estrategia sistemática para borrar la identidad palestina", añadió.
Entre los sitios afectados se encuentran la Gran Mezquita de Omari, la iglesia bizantina de Yabalia, el santuario de Al-Khadir en Deir Al-Balah, el cementerio bizantino de Blakhiya —conocido como el "Antígona de Palestina"—, así como la histórica iglesia ortodoxa griega de San Porfirio y la mezquita Sayed Al-Hashim, una de las más antiguas de Gaza. También se incluye la Casa Al-Saqqa, una residencia de 400 años de antigüedad que forma parte del legado arquitectónico de la región.
Estos sitios, que se remontan a las eras fenicia y romana, mientras que otros datan de entre el 800 a.C. y el 1400 d.C., representan un valor incalculable para la historia y la cultura palestina.
En este contexto, Thawabteh subrayó que la destrucción de este patrimonio no solo significa una pérdida cultural irremplazable, sino que también forma parte de un esfuerzo deliberado por despojar a los palestinos de su herencia histórica.
“Israel busca borrar el patrimonio cultural palestino, quebrar la voluntad de los palestinos y consolidar la ocupación como parte de un plan para vaciar la tierra de su pueblo", concluyó.
Acuerdo de Hamás y Fatah para administrar Gaza
Por otro lado, mientras la posibilidad de un alto el fuego aún parece muy lejana, el partido Fatah del presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el grupo de resistencia Hamás acordaron crear un comité para gestionar conjuntamente Gaza una vez que termine la ofensiva israelí.
Según un borrador del plan, que todavía requiere la aprobación definitiva de Abbas, el comité estaría compuesto por entre 10 y 15 figuras no partidistas con autoridad en temas relacionados con la economía, la educación, la salud, la ayuda humanitaria y la reconstrucción.
Tras las conversaciones en El Cairo, mediadas por Egipto, las dos facciones acordaron que el comité administraría el lado palestino del puesto de control de Rafah, en la frontera con Egipto, el único cruce territorial no compartido con Israel.
La iniciativa llega en un momento de renovados esfuerzos diplomáticos para poner fin a la ofensiva y casi una semana después de que entrara en vigor un frágil alto al fuego entre Israel y Líbano.
Desde que Hamás ganó las elecciones de 2006, ha mantenido disputas con Fatah, que se negó a reconocer el triunfo del grupo palestino. Desde entonces, Hamás gobierna Gaza, mientras que Fatah administra la Autoridad Nacional Palestina y ejerce control parcial sobre la Cisjordania ocupada.
Más de 44.500 muertos en Gaza
Desde que Israel comenzó sus ataques contra Gaza en octubre de 2023, ha matado a más de 44.502 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido al menos a 105.454, según cifras del Ministerio de Salud del enclave.
Este miércoles por la mañana, los médicos indicaron que los tanques israelíes avanzaron hacia zonas del norte de Jan Yunis, en el sur de Gaza, y los médicos palestinos dijeron que los ataques aéreos israelíes habían matado al menos a 20 personas en todo el enclave, según informó la Agencia Anadolu.
Los médicos reportaron que 11 personas murieron en tres ataques aéreos en áreas del centro de Gaza, incluidos seis niños y un médico. Cinco de los muertos estaban haciendo cola afuera de una panadería, relataron. Otros nueve palestinos murieron por disparos de tanques en Rafah, cerca de la frontera con Egipto, dijeron los médicos.
Asimismo, el martes al menos 16 palestinos más murieron mientras las fuerzas israelíes continuaban su ataque en Gaza.
La ofensiva de Tel Aviv también ha provocado una grave escasez de necesidades básicas como agua, alimentos, medicinas y electricidad, además del desplazamiento de casi toda la población del enclave.
En consecuencia, el mes pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y contra la humanidad. Además, Israel enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones.