En medio de su brutal ofensiva, Israel está construyendo bases militares en el corazón de Gaza, evidenciando su intención de consolidar la presencia de su ejército en el enclave sitiado. Según el diario estadounidense New York Times, los soldados israelíes han demolido más de 600 edificios en los últimos meses para establecer una zona de amortiguamiento.

El reporte, que se basó en imágenes satelitales y análisis de video, asegura que las tropas israelíes han establecido una red de "puestos avanzados fortificados con torres de comunicación e instalaciones defensivas".

Además, indicó que Tel Aviv tiene al menos 19 grandes bases en la región, además de decenas de instalaciones más pequeñas. Muchas de ellas están pavimentadas, cercadas y equipadas con barracones, carreteras de acceso y estacionamientos para vehículos blindados, entre otras infraestructuras.

Por otro lado, el diario señaló que, durante los primeros meses de su ofensiva, Israel tomó control del corredor de Netzarim, una vía estratégica de cuatro millas que divide el enclave. Este corredor habría sido utilizado para impedir que cientos de miles de palestinos desplazados regresen al norte de Gaza. Su control fue uno de los puntos clave por los que no se llegó a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, tras las reiteradas negativas de Tel Aviv de retirarse de allí.

Tras la publicación del informe, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dijo que había visto las publicaciones, pero no podía confirmarlas. Por su parte, el portavoz adjunto Vedant Patel dijo este martes durante una conferencia de prensa que “Si se confirma, es algo que plantearemos con seriedad a nuestros socios en Israel”, ya que “sería ciertamente inconsistente con lo que queremos para la región”.

Israel destruye más de 200 sitios arqueológicos en Gaza

Al mismo tiempo que construye su red de bases militares en Gaza, Israel está cometiendo un genocidio cultural, con la destrucción de al menos 206 sitios arqueológicos en 14 meses.

Así lo denunció Ismael Thawabteh, responsable de la Oficina de Medios de Gaza, este martes a la Agencia Anadolu: "Los sitios arqueológicos y patrimoniales palestinos no se salvaron de la destrucción, el vandalismo, el saqueo y el robo por parte del ejército de ocupación israelí".

"Los ataques de Israel a estos sitios reflejan una estrategia sistemática para borrar la identidad palestina", añadió.

Entre los sitios afectados se encuentran la Gran Mezquita de Omari, la iglesia bizantina de Yabalia, el santuario de Al-Khadir en Deir Al-Balah, el cementerio bizantino de Blakhiya —conocido como el "Antígona de Palestina"—, así como la histórica iglesia ortodoxa griega de San Porfirio y la mezquita Sayed Al-Hashim, una de las más antiguas de Gaza. También se incluye la Casa Al-Saqqa, una residencia de 400 años de antigüedad que forma parte del legado arquitectónico de la región.

Estos sitios, que se remontan a las eras fenicia y romana, mientras que otros datan de entre el 800 a.C. y el 1400 d.C., representan un valor incalculable para la historia y la cultura palestina.

En este contexto, Thawabteh subrayó que la destrucción de este patrimonio no solo significa una pérdida cultural irremplazable, sino que también forma parte de un esfuerzo deliberado por despojar a los palestinos de su herencia histórica.

“Israel busca borrar el patrimonio cultural palestino, quebrar la voluntad de los palestinos y consolidar la ocupación como parte de un plan para vaciar la tierra de su pueblo", concluyó.