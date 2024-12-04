Luego de librar intensos combates transfronterizos en Líbano, Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en la última semana de noviembre.

Los informes indican que los ataques de Tel Aviv durante los últimos dos meses mataron a casi 4.000 personas e hirieron a otras 16.000, además de desarraigar a más de un millón de ciudadanos libaneses.

Según reportes de medios israelíes, el acuerdo de alto el fuego exige que Hezbollah y otros grupos de resistencia se abstengan de realizar cualquier acción militar contra Israel desde territorio libanés.

Simultáneamente, Israel se compromete a no lanzar ofensivas terrestres, aéreas o marítimas contra Líbano, para así poner fin a los enfrentamientos militares directos entre ambas partes.

Sin embargo, reportes de medios de comunicación indican que Israel ha violado el alto el fuego más de 100 veces, lo que evidencia la incertidumbre de la tregua.

A pesar de la fragilidad de este cese del fuego, muchos albergan la esperanza de una paz permanente, pues el acuerdo hace referencia a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que obliga al Líbano e Israel a adherirse plenamente a este marco internacional.

Otra disposición clave para el Líbano establece que solo las fuerzas de seguridad y militares oficiales están autorizadas a portar armas y llevar a cabo operaciones militares en el sur del país.

Justamente, este punto representa un avance significativo para contener las actividades de grupos armados en la región.

Además, el Estado del Líbano supervisará la importación de armas y equipos militares para reforzar la soberanía del país.

Se espera que el Líbano despliegue sus fuerzas de seguridad y unidades militares a lo largo de sus fronteras en el sur, así como en puntos estratégicos designados, mientras que Israel retirará sus tropas hasta la Línea Azul del Sur en un plazo de 60 días.

Aún así, las interpretaciones del acuerdo están divididas. Algunos analistas lo presentan como un triunfo para Israel, mientras que otros lo enmarcan como una victoria para el Hezbollah libanés.

Quedan grandes preguntas: ¿quién emergerá realmente como vencedor y cuál será la trayectoria futura de Hezbollah?

¿Es una victoria de Hezbollah?

Funcionarios y medios de comunicación iraníes fueron de los primeros en aplaudir el alto el fuego y en calificarlo como una victoria significativa para Hezbollah. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, felicitó a Naim Qassem, el secretario general de Hezbollah.

En su mensaje, Salami describió el alto el fuego como una derrota estratégica y humillante para Israel. De hecho, sugirió que la tregua podría significar la conclusión de la ofensiva en Gaza y el inicio de un cese del fuego más amplio.

En una publicación de X, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, comentó que “Hezbollah ha destrozado una vez más el mito de la invencibilidad de Israel”. Y añadió que el primer ministro Benjamín Netanyahu se había visto obligado a aceptar el alto el fuego.

Quienes defienden que el alto el fuego representa una victoria para Hezbollah señalan que, al comienzo de las hostilidades, Israel aseguró que su objetivo principal era asegurar sus fronteras en el norte y facilitar el regreso de los colonos a la región.

Sin embargo, durante 56 días de intensas ofensivas, Tel Aviv no pudo eliminar la influencia de Hezbollah en las áreas fronterizas, por lo que no logró alcanzar esta meta declarada.

La necesidad del Ejército de Israel de mantener una presencia militar concentrada en el norte disminuyó su capacidad operativa en el frente de Gaza, lo que obligó a aproximadamente 60.000 colonos a permanecer desplazados durante períodos prolongados.

Esta situación subraya la incapacidad de Israel para establecer una seguridad a largo plazo en la frontera libanesa y pone en evidencia la desviación de sus objetivos militares principales.

Por otro lado, a pesar de sufrir pérdidas en su estructura de mando, Hezbollah reconstruyó con éxito y rapidez su marco organizativo, lo que le permitió sostener sus ataques.

Los lanzamientos de misiles contra Tel Aviv y Haifa, en particular, expusieron vulnerabilidades significativas en los sistemas de seguridad de Israel.

Cabe destacar que Israel no pudo neutralizar totalmente las capacidades de misiles y drones de Hezbollah, a pesar de la intensidad de sus ofensivas durante las primeras etapas del conflicto.

Los ataques a gran escala, en especial en los últimos días, obligaron a una parte importante de la población israelí a buscar refugio en albergues. En consecuencia, el régimen de Tel Aviv no logró asegurar sus objetivos militares previstos sobre el terreno , lo que lo impulsó a buscar una solución política mediante negociaciones.

Para quienes consideran que Hezbollah se apuntó una victoria, el poder militar superior de Israel y su dominio aéreo se vieron eclipsados ​​por sus fracasos estratégicos en las operaciones terrestres en el Líbano, alterando significativamente la dinámica sobre el terreno.

Este escenario pone de relieve que las fuerzas israelíes enfrentaron desafíos sustanciales, no sólo a nivel operativo sino también a nivel político y psicológico.

El creciente número de pérdidas entre las tropas en el sur del Líbano, la incapacidad de establecer condiciones para el regreso seguro de los colonos en el norte y la sostenida resistencia de Hezbollah han desviado a la administración de Tel Aviv de sus objetivos estratégicos.

En este contexto, la decisión de Netanyahu de aceptar el alto el fuego refleja no sólo los fracasos en el campo de batalla sino también los costos económicos y políticos derivados del desgaste del ejército israelí y la continua movilización de reservistas.

El alto el fuego destaca el hecho de que Israel se ha visto obligado a recalibrar su postura a la luz de las realidades del campo de batalla, lo que indica un cambio profundo en el equilibrio de poder regional.