El combustible en Bolivia se está convirtiendo rápidamente en uno de los productos básicos más escasos. Las largas filas de vehículos se extienden varios kilómetros frente a las estaciones de servicio de todo el país, que alguna vez fue el segundo mayor productor de gas natural de América del Sur.

Y algunas de las filas no ceden durante días.

Mientras aumenta la frustración, conductores como Víctor García comen, duermen y socializan alrededor de sus camiones estacionados, esperando comprar unos cuantos litros de diésel.

“No sabemos qué va a pasar, pero vamos a estar en una situación peor”, dijo García, de 66 años, a medida que pasaban las horas en El Alto, una pequeña ciudad al lado de la capital de Bolivia en el altiplano andino.

La crisis de combustible que durante meses ha sufrido Bolivia se desató tras un colapso monetario que asfixió el suministro de dólares del país y que afecta cada vez más la actividad económica. También, la vida cotidiana de millones de personas, perjudicando así el comercio, la producción agrícola y disparando por las nubes los precios de los alimentos.

El malestar público ha hecho que multitudes salgan a las calles en las últimas semanas, aumentando la presión sobre el presidente Luis Arce para que tome medidas antes de una tensa elección presidencial el próximo año.

“Queremos soluciones efectivas ante la escasez de combustible, dólares y del aumento de los precios de los alimentos”, dijo Reinerio Vargas, vicerrector de la universidad estatal Gabriel René Moreno en la región oriental de Santa Cruz.

Arce ha prometido repetidamente que su gobierno pondrá fin a la escasez de combustible y reducirá los precios de los productos básicos. El 10 de noviembre volvió a prometer que resolvería el problema en 10 días. Mientras tanto, la tasa de cambio en el mercado paralelo ha aumentado hasta casi un 40% más que la tasa oficial.

“Las filas son cada vez más largas”, dijo el conductor Ramiro Morales, de 38 años, quien el martes dudó en abandonar su lugar en una estación de combustible en El Alto para ir al baño porque alguien podría quitarle el puesto en la fila. “La gente está cansada”.

En un país que alguna vez fue un destacado actor económico en América del Sur, con una clase media con visión de futuro y baja inflación, muchos bolivianos ahora viven al límite. La escasez de combustible impide que los agricultores lleven sus productos a los centros de distribución, y los mercados y los precios de los alimentos se han disparado.

La semana pasada, en La Paz y el vecino El Alto, los bolivianos hicieron fila para comprar arroz después de que llegaran envíos muy retrasados desde Santa Cruz, el motor económico del país a unos 850 kilómetros de distancia.

Dado que la escasez de diésel afecta todo, desde el funcionamiento de los tractores hasta el abastecimiento de piezas de maquinaria, la situación ha obstaculizado a los agricultores en un momento crucial del año: la temporada de siembra.