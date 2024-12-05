Argentina lleva décadas ofreciendo educación y salud gratuita de acceso universal: lo que, por definición, también incluye a los extranjeros. Algo a lo que el Gobierno del presidente Javier Milei le puso la lupa y ahora busca reformar, para que los ciudadanos de otros países empiecen a pagar por la educación en las universidades públicas y la atención en hospitales.

Con la reforma del régimen migratorio "se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes", así como "el fin de la gratuidad de la atención médica para los extranjeros que no residan en el país", anunció este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Esta medida, según el Gobierno, busca profundizar el ahorro fiscal. Sin embargo, ha generado controversia ya que miles de personas que actualmente viven en Argentina, trabajando y pagando impuestos allí, pero que aún no tienen la residencia permanente sin vencimiento podrían quedar sin acceso a la salud y a la educación pública.

Con respecto a las universidades, Adorni aseguró que “esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”. Incluso, puso como ejemplo que “hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”.

Según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Educación, citados por la agencia de noticias AFP, hasta 2022 había 122.769 extranjeros que estudiaban en universidades argentinas, de los cuales 104.998 eran de pregrado y grado, lo que representa un 4,1% dentro de los 2.540.854 estudiantes universitarios.

El proyecto de ley redefinirá el concepto de residencia. Actualmente, existen cuatro categorías: Precaria (90 días), Transitoria (1 año), Temporaria (3 años) y Permanente (sin vencimiento). Según detalló el diario argentino Página/12, si la reforma de Milei se aprueba, las universidades podrán cobrar a los estudiantes con los primeros tres tipos de residencia.

Sin embargo, no está claro cómo se implementará esta medida en caso de que la reforma se apruebe. Aunque el gobierno pretende que las universidades nacionales sean las que cobren el arancel a los extranjeros no residentes, no puede hacerlo directamente dado que las universidades nacionales son autónomas.

Este anuncio sobre reducir el acceso universitario ocurre en medio del pulso que mantiene el presidente con las universidades públicas desde hace meses por el recorte de presupuesto y que ha desatado varias protestas masivas.

Restricciones en acceso a la salud

El segundo punto de la reforma buscará cobrar a los extranjeros por la atención en hospitales, que hasta el momento es gratuita y se considera una de las más calificadas de la región.