En un mundo donde la industria de defensa nacional es cada vez más importante, Türkiye ha comenzado a tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado. En el orden mundial actual, la dependencia de un país en su industria de defensa puede afectar directamente su poder diplomático, de negociación e influencia.

En los últimos años, Ankara ha destinado fondos a potenciar la educación, la tecnología, el sistema sanitario y, al mismo tiempo, la defensa. Este panorama es muy relevante en un contexto donde tanto las crisis regionales, impulsadas por la agresión israeli en Palestina y Líbano, como las mundiales se extienden, los conflictos se agravan y las amenazas aumentan.

En pocos meses, los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) turcos transformaron radicalmente el panorama de la guerra moderna. Estos UAV desempeñaron un papel fundamental en el conflicto de Nagorno-Karabaj en el año 2020, con una rápida victoria de Azerbaiyán donde en 44 días el ejército liberó de la ocupación armenia a 5 ciudades, 4 pueblos y 286 aldeas. Este éxito no sólo consolidó la reputación de Türkiye como un poderoso actor en la estrategia militar mundial, sino que también, de acuerdo a expertos militares, cambió de la noche a la mañana la dinámica de poder regional y atrajo la atención internacional hacia las capacidades prominentes de defensa de Ankara.

Un líder global

Los UAV turcos han redefinido la guerra moderna, lo que posiciona a Türkiye como líder global en tecnología de defensa. Este avance tecnológico y estratégico, encarnado por empresas como Bayraktar, TUSAŞ, ASELSAN, potencia la industria militar nacional, amplía su influencia geopolítica y fomenta cooperaciones internacionales, como el reciente acuerdo con Chile para la modernización de tanques Leopard 2A4.

Según un informe del Center for a New American Security (CNAS), Türkiye se ha convertido en el mayor proveedor mundial de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y de vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) gracias a sus éxitos recientes y a la constante difusión de la tecnología de UAV en los últimas décadas.

De acuerdo a un estudio elaborado por Molly Campbell, asistente de Investigación del Programa de Defensa del CNAS, los días en que Israel y EE.UU. dominaron el mercado de los aviones no tripulados han quedado atrás con el desarrollo y la aparición de aviones no tripulados militares de bajo coste por parte de China, Türkiye e Irán.

El informe destaca el éxito de los UAV y UCAV turcos en los campos de batalla de Libia, Nagorno-Karabaj y Ucrania ha elevado los nuevos estándares globales .

Un crecimiento de la industria turca de defensa y de aviación

En 2023, según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el presupuesto en defensa de Türkiye alcanzó los 15.800 millones de dólares, lo que la sitúa como uno de los países con más gasto de defensa a nivel mundial y en el puesto 23 entre los mayores presupuestos de defensa del mundo. En el 2022, los ingresos totales de la industria de defensa y aviación ascendieron a 12.200 millones de dólares.