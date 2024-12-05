Los palestinos en la Cisjordania ocupada viven en un entorno marcado por ataques constantes, detenciones arbitrarias y una creciente presión del Ejército de Israel. Tel Aviv lanzó en agosto una de las mayores operaciones militares de las últimas dos décadas, que desde entonces ha dejado decenas de palestinos muertos y heridos. Al mismo tiempo, los colonos israelíes ilegales, bajo la protección del ejército, han intensificado sus agresiones, destruyendo, incendiando y ocupando propiedades civiles.

Cisjordania ocupada es hogar de unos tres millones de palestinos, mientras que más de medio millón de colonos residen ilegalmente allí en 147 asentamientos y 224 puestos de avanzada, según datos de la ONG israelí Peace Now. Ahora bien, la Corte Internacional de Justicia emitió en julio una opinión consultiva histórica que declaró “ilegal” la ocupación de tierras palestinas por parte de Israel durante décadas y exigió la evacuación de todos los asentamientos existentes.

Relacionado Histórico fallo de la CIJ declara ilegal la ocupación israelí de Palestina

No obstante, y en paralelo a la ofensiva en Gaza, que ha matado a más de 44.500 palestinos, los ataques y redadas en la Cisjordania ocupada han cobrado la vida de al menos 803 palestinos, según el Ministerio de Salud. Asimismo, han dejado más de 6.450 heridos.

Ataques indiscriminados del ejército israelí

Solo en esta semana hubo una larga lista de ataques en la zona. En uno de ellos, soldados israelíes golpearon hasta la muerte a un anciano palestino este miércoles, según informaron medios locales.

El jeque Atef Malik Derieh murió después de ser atacado por soldados israelíes en la ciudad de Aqraba, al sur de Nablus, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa. “Los soldados de ocupación golpearon brutalmente al anciano cuando estaba en su tierra cerca de una carretera de asentamiento en la ciudad (...) Sufrió heridas graves y murió a causa de sus heridas en el hospital”, dijo el jefe municipal Salah Jab.

Asimismo, los colonos del asentamiento de Yitzhar atacaron este martes la ciudad de Huwara, cerca de Nablus, y quemaron una casa y dos automóviles al día siguiente, informó Wafa. La agencia agregó que otro grupo de colonos ilegales atacó la ciudad de Beit Furik, al este de Nablus, y también prendió fuego a una casa en construcción, un mercado y un automóvil.

Ejército ataca hospitales

Además, este martes por la noche el ejército israelí atacó el Hospital Estatal Turco de Tubas, deteniendo a personal médico, aterrorizando a los pacientes y dañando partes de las instalaciones.

Según informes de la prensa local, la redada en el hospital se produjo después de un ataque con drones israelíes en el pueblo de Aqabah, que tuvo como objetivo a tres palestinos, presuntamente miembros del grupo de resistencia Hamás, según Tel Aviv. Este ataque mató a dos personas e hirió a una tercera.