Los palestinos en la Cisjordania ocupada viven en un entorno marcado por ataques constantes, detenciones arbitrarias y una creciente presión del Ejército de Israel. Tel Aviv lanzó en agosto una de las mayores operaciones militares de las últimas dos décadas, que desde entonces ha dejado decenas de palestinos muertos y heridos. Al mismo tiempo, los colonos israelíes ilegales, bajo la protección del ejército, han intensificado sus agresiones, destruyendo, incendiando y ocupando propiedades civiles.
Cisjordania ocupada es hogar de unos tres millones de palestinos, mientras que más de medio millón de colonos residen ilegalmente allí en 147 asentamientos y 224 puestos de avanzada, según datos de la ONG israelí Peace Now. Ahora bien, la Corte Internacional de Justicia emitió en julio una opinión consultiva histórica que declaró “ilegal” la ocupación de tierras palestinas por parte de Israel durante décadas y exigió la evacuación de todos los asentamientos existentes.
No obstante, y en paralelo a la ofensiva en Gaza, que ha matado a más de 44.500 palestinos, los ataques y redadas en la Cisjordania ocupada han cobrado la vida de al menos 803 palestinos, según el Ministerio de Salud. Asimismo, han dejado más de 6.450 heridos.
Ataques indiscriminados del ejército israelí
Solo en esta semana hubo una larga lista de ataques en la zona. En uno de ellos, soldados israelíes golpearon hasta la muerte a un anciano palestino este miércoles, según informaron medios locales.
El jeque Atef Malik Derieh murió después de ser atacado por soldados israelíes en la ciudad de Aqraba, al sur de Nablus, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa. “Los soldados de ocupación golpearon brutalmente al anciano cuando estaba en su tierra cerca de una carretera de asentamiento en la ciudad (...) Sufrió heridas graves y murió a causa de sus heridas en el hospital”, dijo el jefe municipal Salah Jab.
Asimismo, los colonos del asentamiento de Yitzhar atacaron este martes la ciudad de Huwara, cerca de Nablus, y quemaron una casa y dos automóviles al día siguiente, informó Wafa. La agencia agregó que otro grupo de colonos ilegales atacó la ciudad de Beit Furik, al este de Nablus, y también prendió fuego a una casa en construcción, un mercado y un automóvil.
Ejército ataca hospitales
Además, este martes por la noche el ejército israelí atacó el Hospital Estatal Turco de Tubas, deteniendo a personal médico, aterrorizando a los pacientes y dañando partes de las instalaciones.
Según informes de la prensa local, la redada en el hospital se produjo después de un ataque con drones israelíes en el pueblo de Aqabah, que tuvo como objetivo a tres palestinos, presuntamente miembros del grupo de resistencia Hamás, según Tel Aviv. Este ataque mató a dos personas e hirió a una tercera.
Tras este ataque, las víctimas fueron trasladadas al hospital turco, donde las fuerzas israelíes irrumpieron para confiscar los cadáveres y detener a los heridos. La incursión dejó varias partes del hospital dañadas, incluidas ventanas y puertas destrozadas y una zona de recepción destrozada.
Testigos presenciales informaron que se utilizaron balas reales y bombas de sonido en los pasillos del hospital, lo que generó pánico entre los pacientes y el personal.
Ese mismo día, fuerzas israelíes irrumpieron en Hospital Árabe Especializado de Nablus y arrestaron a un paciente palestino herido, según los medios estatales locales.
Estas redadas ocurrieron un día después de que dos palestinos murieron y otro resultó herido cuando un avión no tripulado israelí atacó un vehículo en Aqaba, en el norte de Cisjordania ocupada. Tras el ataque, las fuerzas israelíes habrían entrado en el Hospital Gubernamental de Tubas, detenido a un médico y lanzado una bomba de gas lacrimógeno en la sala de urgencias, lo que provocó varios casos de asfixia entre pacientes y personal médico, según testigos.
Miles de detenidos
Además de los muertos y los heridos, el ejército israelí ha detenido a miles de palestinos en el último año.
Este miércoles, al menos 28 palestinos más fueron detenidos, incluyendo a una mujer y dos niños. Las redadas se llevaron a cabo en varias ciudades del territorio ocupado, incluyendo Hebrón, Belén, Qalqilya, Tubas, Nablus y Ramala, según informó la Comisión de Asuntos de Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos.
"Las redadas incluyeron abusos, amenazas contra los detenidos y sus familias, y actos de vandalismo y destrucción de las casas de los ciudadanos", agregó.
Con las nuevas detenciones, ya son más de 11.900 los palestinos arrestados por el ejército israelí en Cisjordania ocupada desde octubre del año pasado, incluidos los que fueron liberados después de ser arrestados, según cifras palestinas.