Los españoles que alquilan propiedades para vivir se enfrentan a duras condiciones económicas después de pagar la renta: la mitad de ellos queda en condiciones de pobreza severa, según un estudio publicado este miércoles por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona.

El instituto aclara que considera que viven en situación de “pobreza severa” quienes cuentan con menos de 561 euros para vivir después de pagar el alquiler.

Aunque los expertos recomiendan no gastar más del 30% de los ingresos en vivienda, se estima que uno de cada tres arrendatarios en España destina más de la mitad de sus ganancias mensuales solo para tener un lugar donde vivir.

La situación afecta principalmente a las familias ya que, según el informe, aproximadamente la mitad de ellas destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler.

“En contraste con lo que sucede en otros países europeos como Francia, Alemania o los Países Bajos, vivir como inquilino en España es sinónimo de inseguridad y estrés financiero”, señala la entidad.

Contratos a corto plazo

En este sentido, el estudio sostiene que, aunque los costos de alquiler son altos en toda Europa, el problema es especialmente grave en España debido a la falta de contratos de alquiler a largo plazo.