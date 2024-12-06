Un grupo de jóvenes palestinos pertenecientes a tribus locales se reúne a un kilómetro de distancia del cruce de Kissufim, controlado por el Ejército de Israel.

Ubicados en la zona de amortiguación entre Jan Yunis y Deir al Balah, en el sur de Gaza, la misión de estos hombres es clara: proteger de saqueos a los camiones de ayuda humanitaria que entran en el enclave.

Estos hombres –cuyas casas, granjas y propiedades han sido destruidas por las repetidas incursiones israelíes– ahora patrullan los dos lados de un camino de tierra. Armados con palos y porras, y en algunos casos con armas de fuego pequeñas, vigilan que en la zona no haya ladrones ni otras personas interesadas en apoderarse de la ayuda.

“Esta es una misión nacional, humanitaria y religiosa", declaró Awda Abu Khamash, autoproclamado coordinador de una iniciativa tribal de base que se dedica a proteger la ayuda humanitaria. Dirigiéndose a un grupo de jóvenes voluntarios durante una misión el mes pasado, dijo: “Nuestra tarea es asegurar que estos envíos lleguen a sus destinos sin ningún daño”.

Robos a la ayuda humanitaria

Para muchos, la misión se ha tornado sagrada, especialmente después de que a mediados de noviembre sujetos enmascarados asaltaron un convoy de casi 100 camiones de ayuda de la ONU. Los agresores utilizaron armas y dejaron a varias personas heridas en uno de los peores robos de ayuda durante la ofensiva israelí contra Gaza.

En Gaza, asolada por la hambruna, estas pandillas de hombres armados se han convertido en la principal barrera para la distribución de ayuda humanitaria. Saquean los camiones que entran a Gaza, y operan abiertamente en una zona fronteriza restringida, a pesar de la presencia del Ejército de Israel. Los comerciantes ricos compran luego la ayuda robada en el mercado negro para después venderla a precios exorbitantes a palestinos en situación de hambruna.

La situación es tan grave que, el 1 de diciembre, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) detuvo la entrega de ayuda en el cruce Karem Abu Salem, entre Israel y Gaza. En ese momento denunció que era “imposible” suministrar la ayuda de manera segura.

Ahora que la ayuda internacional ha comenzado a entrar lentamente en Gaza a través de Kissufim, las familias locales –incluyendo miembros de las tribus Abu Hudhaf, Abu Khamash y Samiri– unieron su fuerzas hace ya más de un mes con el propósito de proteger los suministros humanitarios.

En una serie de declaraciones, se comprometieron a proteger la ayuda humanitaria, a movilizar voluntarios y a emitir severas advertencias a los posibles ladrones para repeler los saqueos, incluso si se requiere el uso de armas de fuego.

La coalición informal ha señalado que los esfuerzos colectivos para proteger los cargamentos son “un deber nacional” ante la crisis de hambruna que azota al enclave.

“Nuestro éxito yace en la reputación de estas tribus”, dijo Abu Khamash a TRT World. “Solo su presencia disuade a muchas personas del intento de robar.”

“Esta es nuestra manera de evitar que los jóvenes fueran arrastrados a actividades criminales,” dijo el líder, un expolicía que se jubiló anticipadamente bajo el gobierno de la Autoridad Palestina. “Los alentamos a proteger a su comunidad en lugar de asediarla”, añadió.

Protegiendo la harina y las medicinas

La iniciativa ha logrado reunir a más de 100 voluntarios. La mayoría no recibe ninguna compensación. Unos cuantos son convocados por agencias humanitarias y tienen un subsidio mínimo, que a duras penas cubre el costo del transporte y de las pocas balas que disparan ocasionalmente a modo de advertencia para disuadir a posibles atacantes.

“Cada misión tiene su riesgo”, dice Abu Khamash, refiriéndose tanto a las pandillas armadas como a las fuerzas israelíes, que anteriormente han atacado a voluntarios en Rafah y otros lugares.

Los voluntarios, que al principio viajaban sobre los camiones de ayudar a protegerlos, ahora prefieren escoltar los convoyes en automóviles para mayor seguridad. En el último mes, la iniciativa ha logrado tres entregas exitosas, sin que se haya reportado ningún robo.

Sin embargo, Abu Khamash sigue preocupado sobre la sostenibilidad de la misión, dado el estado urgente económico de muchos de los voluntarios.

“Suelen gastar de sus propios bolsillos” para pagar gasolina, bastones y balas, señaló. “Lo que reciben apenas cubre los costos, y aún así siguen”.

En esa línea, subrayó la inmensa necesidad de ayuda y la importancia de impedir que los suministros vitales caigan en las manos equivocadas. "No podemos hacerlo solos. Esta misión requiere el apoyo de todos: tribus, la sociedad civil, los grupos de jóvenes e incluso facciones políticas", insistió.