El conflicto sirio alcanzó una nueva fase, que debe manejarse con calma y prudencia, afirmó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, en conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres.
Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan habló por teléfono con Guterres este jueves, durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, para tratar temas urgentes a nivel regional y global, enfocándose especialmente en el conflicto sirio.
Este viernes, el presidente señaló que Türkiye le había pedido anteriormente a Assad que se sentara en la mesa de negociaciones para discutir el futuro de la región. Sin embargo, “no recibimos una respuesta positiva y ahora las fuerzas de la oposición han tomado varias ciudades sirias”.
Abriendo el camino para un avance el proceso político
En su conversación con Guterres, Erdogan subrayó que el objetivo principal de Türkiye es prevenir una mayor inestabilidad en Siria y evitar que haya víctimas civiles.
También reiteró la postura de su gobierno de que el régimen sirio debe comprometerse urgentemente con su pueblo para trabajar hacia una solución política integral.
El presidente además destacó los esfuerzos continuos de Türkiye para reducir tensiones, proteger a los civiles y abrir el camino hacia un avance en el proceso político, reafirmando el compromiso de su país con estos objetivos.
Los esfuerzos de Ankara por una solución diplomática
Türkiye ha liderado los esfuerzos regionales para hacer frente a la crisis en Siria, acogiendo a millones de refugiados de ese país y trabajando para gestionar los riesgos de seguridad transfronterizos.
Ankara también ha desempeñado un papel clave en las iniciativas diplomáticas, incluidas las conversaciones de paz de Astaná, destinadas a fomentar el diálogo entre las partes en conflicto. De hecho, los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Irán y Rusia se reunirán en Doha este sábado para ese diálogo de paz.
El conflicto en Siria, que comenzó en 2011, ha devastado la región, causando un inmenso sufrimiento humano y desplazamientos masivos.
A medida que evoluciona la crisis, Türkiye sigue defendiendo una resolución pacífica mientras equilibra sus preocupaciones de seguridad nacional y sus responsabilidades humanitarias.
La llamada del presidente Erdogan con Guterres subraya el enfoque proactivo de Türkiye para encontrar una solución sostenible, así como su compromiso con la cooperación internacional en la resolución de una de las crisis más prolongadas de la historia moderna.
Grupos opositores en Siria toman el control distritos estratégicos en Homs
Grupos armados opositores al régimen de Bashar al Assad en Siria tomaron el control de los distritos de Rastan y Talbiseh en la provincia de Homs, una región estratégica que sirve como puerta de entrada a la capital Damasco, según informaron fuentes.
Después de tomar el control del centro de la ciudad de Hama a principios de esta semana, ahora las fuerzas opositoras están haciendo avances significativos en Homs.
En la mañana de este viernes, los grupos opositores tomaron con éxito el control de Rastan y Talbiseh, distritos clave ubicados a lo largo de la autopista M5, que conecta Alepo, Hama y Homs con Damasco.
Después de capturar el pueblo de Ter Maela y la ciudad de Dar al-Kabirah en el norte, los grupos opositores continuaron su avance, llegando a tres kilómetros de las afueras del norte de Homs.
Previamente, este jueves, las fuerzas del régimen de Bashar al Assad en Siria anunciaron que se retiraron de la ciudad de Hama, en el centro del país, después de que grupos opositores lograran romper sus defensas, en lo que representó otro revés para el régimen.
El desarrollo ocurrió horas después de que fuerzas de oposición informaran que habían ingresado a la ciudad y marchaban hacia el centro.
Horas antes se registraron intensos enfrentamientos entre los grupos opositores y las fuerzas del régimen en las afueras de Hama, según informaron fuentes locales.
Este miércoles, las fuerzas opositoras tomaron el control de 20 localidades en la provincia occidental de Hama. En enfrentamientos con las fuerzas del régimen, a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad de Hama, los grupos opositores tomaron el control de 16 localidades adicionales incluyendo Pasif, Elcid, Al-Karim y Hamra previamente.
Además, se apoderaron de la Escuela de Cuerpos Blindados cerca del centro de la ciudad de Hama, que es una de las bases clave del régimen y sirve como sede principal de la 25ª Brigada.
Una escalada mortal en Siria
Los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen de Assad y los grupos opositores estallaron el 27 de noviembre en la zona rural occidental de la provincia de Alepo, en el norte de Siria. Esta nueva ola de violencia ocurre después de un período de relativa calma en el conflicto que ha devastado al país durante casi 14 años.
Según un informe publicado por la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés), desde el inicio de los enfrentamientos hasta el 3 de diciembre de 2024, 149 civiles, incluidos 35 niños y 16 mujeres, han muerto en el noroeste de Siria.
El régimen sirio fue responsable de 105 víctimas, incluidos 33 niños y 13 mujeres de estos muertos, lo que representa aproximadamente el 70 % de todos los fallecidos durante este período, según el informe. Cabe destacar que el 44 % de las víctimas del régimen eran mujeres y niños, lo que subraya la magnitud de las violaciones cometidas por el régimen de Assad.
Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), una rama siria de la organización terrorista YPG, mataron a 27 civiles, mientras que las fuerzas rusas fueron responsables de ocho muertos, incluidos dos niños y dos mujeres, añade la organización.
Las facciones involucradas en la "Operación Disuadir la Agresión" causaron la muerte de cinco personas, incluida una mujer, registra el informe.
Además, cuatro civiles murieron a manos de partes no identificadas, indicó el SNHR. Durante este período, se documentaron siete masacres, todas atribuidas a las fuerzas del régimen sirio en las gobernaciones de Alepo e Idlib.
El régimen de Assad continúa usando armas prohibidas
El régimen sirio también ha retomado el uso de armas prohibidas internacionalmente, como las municiones de racimo, sostuvo el informe. Según documentó, estas armas causaron la muerte de un niño en los campamentos de Wadi Abbas cerca de Babsqa, en el campo rural del norte de Idlib.
Ese mismo día, se lanzaron cohetes con submuniciones de racimo en las ciudades de Darat Ezza y al-Atareb, en el campo rural occidental de Alepo, lo que resultó en lesiones a civiles, añadió el reporte.
El 29 de noviembre, un ataque con cohetes en la ciudad de Idlib mató a un civil e hirió a otro, mientras que helicópteros lanzaron al menos 10 barriles explosivos sobre las gobernaciones de Idlib y Hama entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, registró la organización.
Según la base de datos de la SNHR, esta fue la primera vez en más de cuatro años que se documenta el uso de barriles explosivos por parte del régimen sirio, siendo la última instancia registrada en febrero de 2020.
Violaciones del derecho internacional y llamados a la acción
El informe de la SNHR destaca graves violaciones del derecho internacional humanitario por parte del régimen sirio, incluida la falta de cumplimiento de las resoluciones 2139 y 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigen el fin de los ataques indiscriminados.
Por otro lado, el reporte subraya la necesidad de un mayor apoyo internacional a las organizaciones que operan en zonas de conflicto para garantizar la continuidad de servicios esenciales, como atención médica, educación y ayuda humanitaria.