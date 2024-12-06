El conflicto sirio alcanzó una nueva fase, que debe manejarse con calma y prudencia, afirmó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, en conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan habló por teléfono con Guterres este jueves, durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, para tratar temas urgentes a nivel regional y global, enfocándose especialmente en el conflicto sirio.

Este viernes, el presidente señaló que Türkiye le había pedido anteriormente a Assad que se sentara en la mesa de negociaciones para discutir el futuro de la región. Sin embargo, “no recibimos una respuesta positiva y ahora las fuerzas de la oposición han tomado varias ciudades sirias”.

Abriendo el camino para un avance el proceso político

En su conversación con Guterres, Erdogan subrayó que el objetivo principal de Türkiye es prevenir una mayor inestabilidad en Siria y evitar que haya víctimas civiles.

También reiteró la postura de su gobierno de que el régimen sirio debe comprometerse urgentemente con su pueblo para trabajar hacia una solución política integral.

El presidente además destacó los esfuerzos continuos de Türkiye para reducir tensiones, proteger a los civiles y abrir el camino hacia un avance en el proceso político, reafirmando el compromiso de su país con estos objetivos.

Los esfuerzos de Ankara por una solución diplomática

Türkiye ha liderado los esfuerzos regionales para hacer frente a la crisis en Siria, acogiendo a millones de refugiados de ese país y trabajando para gestionar los riesgos de seguridad transfronterizos.

Ankara también ha desempeñado un papel clave en las iniciativas diplomáticas, incluidas las conversaciones de paz de Astaná, destinadas a fomentar el diálogo entre las partes en conflicto. De hecho, los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Irán y Rusia se reunirán en Doha este sábado para ese diálogo de paz.

El conflicto en Siria, que comenzó en 2011, ha devastado la región, causando un inmenso sufrimiento humano y desplazamientos masivos.

A medida que evoluciona la crisis, Türkiye sigue defendiendo una resolución pacífica mientras equilibra sus preocupaciones de seguridad nacional y sus responsabilidades humanitarias.

La llamada del presidente Erdogan con Guterres subraya el enfoque proactivo de Türkiye para encontrar una solución sostenible, así como su compromiso con la cooperación internacional en la resolución de una de las crisis más prolongadas de la historia moderna.

Grupos opositores en Siria toman el control distritos estratégicos en Homs

Grupos armados opositores al régimen de Bashar al Assad en Siria tomaron el control de los distritos de Rastan y Talbiseh en la provincia de Homs, una región estratégica que sirve como puerta de entrada a la capital Damasco, según informaron fuentes.

Después de tomar el control del centro de la ciudad de Hama a principios de esta semana, ahora las fuerzas opositoras están haciendo avances significativos en Homs.

En la mañana de este viernes, los grupos opositores tomaron con éxito el control de Rastan y Talbiseh, distritos clave ubicados a lo largo de la autopista M5, que conecta Alepo, Hama y Homs con Damasco.

Después de capturar el pueblo de Ter Maela y la ciudad de Dar al-Kabirah en el norte, los grupos opositores continuaron su avance, llegando a tres kilómetros de las afueras del norte de Homs.

Previamente, este jueves, las fuerzas del régimen de Bashar al Assad en Siria anunciaron que se retiraron de la ciudad de Hama, en el centro del país, después de que grupos opositores lograran romper sus defensas, en lo que representó otro revés para el régimen.