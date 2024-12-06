Mientras las bombas de Israel caían sobre los suburbios del sur de Beirut, Ali Hussaini se enfrentaba a un desafío desgarrador: ¿cómo explicarles a sus dos hijas parcialmente sordas lo que estaba sucediendo?

"Me preguntaban ¿qué está pasando?, ¿por qué estamos huyendo?", recordó Hussaini.

"Cuando las bombas caían, yo intentaba alejarlas del ruido. Pero cuando veían que sus hermanos, que sí pueden oír, corrían hacia nosotros... se confundían", le relató a la Fundación Thomson Reuters.

Incapaces de escuchar el sonido de las bombas al caer, las niñas solo comprendieron la magnitud de los ataques al ver los edificios destruidos en el vecindario de Mreijeh, donde viven, en los suburbios del sur de Beirut.

Las hijas de Hussaini perdieron la mayor parte de su audición cuando contrajeron meningitis al nacer. Usaron audífonos hasta hace dos años, el momento en que Hussaini no pudo costearlos más a pesar de tener dos empleos, uno de taxista y otro de obrero.

Esta familia de siete miembros huyó de su hogar cuando Israel intensificó sus bombardeos a finales de septiembre. Al principio acamparon en la calle, antes de encontrar refugio en un albergue.

Pero, entre tanta devastación, llegó una buena noticia.

Una de las personas que administraban el refugio ofreció ayudar a las niñas a obtener los implantes que necesitan, los cuales durarán un año.

Después de eso, Hussaini, quien afirma no haber recibido nunca apoyo del gobierno, no sabe qué hará.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés), más de 900.000 personas en el Líbano tienen algún tipo de discapacidad.

Las personas en condición de discapacidad enfrentan "una falta sistemática de derechos, recursos y servicios, además de experimentar una marginación, exclusión y violencia generalizadas tanto en el hogar como fuera de él", señaló la UNDP.

Y su situación empeoró cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza el año pasado, y contra Líbano hace dos meses, aunque en este último se alcanzó un alto el fuego la semana pasada.

"Las personas con discapacidad han sido gravemente afectadas por estas dinámicas, viviendo en lugares inadecuados, sin servicios esenciales ni acceso a medios de subsistencia, y a menudo, durante el desplazamiento, son abandonadas", señaló la organización francesa de ayuda independiente Handicap Internacional, en un informe publicado en octubre

En noviembre, el Ministerio de Asuntos Sociales del Líbano anunció la asignación de fondos del presupuesto para un pago único de 100 dólares a personas en condición de discapacidad.