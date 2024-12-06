Colombia rechazó las declaraciones de un comité de la ONU acerca de 20.000 cadáveres no identificados en hangares del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la capital.

Tras una inspección de cuatro horas realizada este jueves, las autoridades colombianas desestimaron la existencia de la escena descrita por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

Antes de la inspección, Opain, la empresa privada que gestiona el aeropuerto, y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron no tener conocimiento de la existencia de ningún hangar con los cuerpos.

Relacionado Petro denuncia compra millonaria del programa de espionaje israelí Pegasus

"Sin conocimiento"