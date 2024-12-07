AMÉRICA LATINA
5 MIN DE LECTURA
La UE y Mercosur firman un histórico acuerdo tras años de negociaciones
El tratado pretende eliminar la mayoría de los impuestos a las importaciones entre la UE y el Mercosur para crear una vasta zona de libre comercio con un PIB combinado de 21,3 billones de dólares.
La UE y Mercosur firman un histórico acuerdo tras años de negociaciones
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, posan en la Cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay, el 6 de diciembre de 2024. Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción

La Unión Europea y cuatro países sudamericanos han sellado un controvertido acuerdo comercial que, aunque promete ser transformador, enfrenta una fuerte oposición de Francia y numerosos agricultores europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pacto el viernes en Uruguay, durante una cumbre del bloque Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina y Paraguay.

"Este es un acuerdo beneficioso para ambas partes", afirmó Von der Leyen, calificándolo como un "hito histórico" tras casi un cuarto de siglo de negociaciones. El tratado contempla la creación de una vasta zona de libre comercio que abarcaría a más de 700 millones de personas.

Sin embargo, su implementación aún depende de la aprobación de al menos 15 de los 27 estados miembros de la UE, que deben representar el 65 % de la población del bloque, así como del visto bueno del Parlamento Europeo.

Von der Leyen destacó la relevancia del acuerdo en un contexto global adverso: "Construimos puentes comerciales en un momento en el que soplan vientos fuertes hacia el aislamiento y la fragmentación".

No obstante, la reacción no tardó en llegar. El grupo de agricultores europeos COPA-COGECA reiteró su oposición y convocó una protesta en Bruselas el próximo lunes.

En un comunicado, la organización pidió a los países de la UE y al Parlamento Europeo que "desafíen firmemente los términos de este acuerdo".

Francia, sacudida por sucesivas protestas de agricultores que temen que el acuerdo genere una competencia desleal, ha tratado de consolidar una minoría de bloqueo dentro de la UE, y ha encontrado aliados en Polonia.

Además, fuentes del gobierno italiano afirman que Roma cree que "no se dan las condiciones" para respaldar el acuerdo. Los Países Bajos y Austria también han expresado sus reservas.

"Hoy no es el final de la historia... Esto sólo compromete a la Comisión, no a los Estados miembros (de la UE)", declaró a la agencia AFP la ministra francesa de Comercio, Sophie Primas.

En contraste, Alemania, ansiosa por abrir oportunidades comerciales en medio del pesimismo para su sector manufacturero, se había pronunciado firmemente a favor del acuerdo UE-Mercosur, al igual que España.

RECOMENDADOS

El canciller alemán Olaf Scholz describió el acuerdo en X como "un obstáculo importante superado". Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo calificó como "un acuerdo histórico" que establecerá "un puente económico sin precedentes entre Europa y América Latina".

Mensaje a los agricultores de la UE

Las bases de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se establecieron en 2019, pero nunca se ratificaron debido a preocupaciones sobre el impacto de la agricultura brasileña en el cambio climático, entre otros temas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció estas inquietudes y afirmó: “El acuerdo UE-Mercosur refleja nuestro firme compromiso con el Acuerdo de París (sobre la lucha contra el cambio climático) y con la lucha contra la deforestación”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había declarado antes de la cumbre su intención de cerrar el acuerdo antes de finales de diciembre, celebró la conclusión de las negociaciones. Lula destacó que los países participantes habían "invertido un enorme capital político y diplomático" para llegar a este punto y señaló que el texto final "es muy diferente al anunciado en 2019".

Fuentes cercanas a las negociaciones dijeron a AFP que el acuerdo incluía cambios en capítulos como los de contratos gubernamentales, servicios, propiedad intelectual y medio ambiente.

Von der Leyen también dirigió un mensaje a los agricultores europeos: “Los hemos escuchado, hemos atendido sus preocupaciones y estamos actuando en consecuencia. Este acuerdo incluye sólidas salvaguardas para proteger sus medios de vida”.

El acuerdo, una vez ratificado, permitiría a la UE exportar automóviles, maquinaria y productos farmacéuticos más fácilmente a Sudamérica.

A cambio, el gigante agrícola Brasil y sus vecinos podrían vender carne, azúcar, arroz, miel, soja y otros productos a Europa con menos restricciones.

Una vez ratificado, el pacto permitiría a la UE exportar automóviles, maquinaria y productos farmacéuticos más fácilmente a Sudamérica. A cambio, Brasil y sus vecinos podrían vender carne, azúcar, arroz, miel, soja y otros productos agrícolas a Europa con menos restricciones.

FUENTE:TRT Español
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu