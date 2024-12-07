Amnistía Internacional acusó al Estado de Israel de cometer genocidio contra los palestinos en su actual ofensiva en Gaza, según un informe publicado recientemente. La organización de derechos humanos con sede en Londres aseguró el jueves que había llegado a esta conclusión después de meses de investigación exhaustiva.

"Se está cometiendo un genocidio. No tenemos ninguna duda, ni una sola, después de seis meses de investigación exhaustiva y centrada", afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, al presentar el informe.

Amnistía explicó que, tras analizar los acontecimientos y las declaraciones de funcionarios israelíes, se alcanzó el umbral legal para calificar los hechos como genocidio, siendo esta la primera vez que la organización hace una determinación de este tipo durante un conflicto armado activo.

La organización concluyó que Israel y su ejército cometieron al menos tres de los cinco actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio de 1948: asesinatos, lesiones físicas o mentales graves, e infligir deliberadamente condiciones de vida diseñadas para provocar la destrucción física de un grupo protegido.

Estos actos fueron realizados con la intención requerida por la Convención, según Amnistía, que afirmó haber revisado más de 100 declaraciones de funcionarios israelíes.

Al presentar el informe a los periodistas en La Haya, Callamard subrayó que esta conclusión no fue tomada "a la ligera, política o preferencialmente".

La Convención sobre el Genocidio de 1948, promulgada tras el genocidio de judíos durante el Holocausto nazi, define el genocidio como "actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Por su parte, Israel ha rechazado de manera constante cualquier acusación de genocidio, afirmando que ha respetado el derecho internacional y que "tiene derecho a defenderse" tras el ataque transfronterizo de Hamas desde Gaza el 7 de octubre de 2023.

En las audiencias celebradas a principios de este año ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU en La Haya, donde Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica, los abogados del país negaron la acusación. Argumentaron que no había intención genocida ni genocidio en la conducta de Israel en la guerra, cuyo objetivo declarado es la erradicación de Hamas.