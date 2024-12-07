ORIENTE MEDIO
6 MIN DE LECTURA
Israel está cometiendo un “genocidio en Gaza”: Amnistía Internacional
Tras meses de investigación, el grupo de derechos humanos con sede en Londres afirmó que "no hay ninguna duda" de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.
Israel está cometiendo un “genocidio en Gaza”: Amnistía Internacional
Destrucción en Gaza. Foto Mahmoud Abu Hamda / Others
Por Redacción

Amnistía Internacional acusó al Estado de Israel de cometer genocidio contra los palestinos en su actual ofensiva en Gaza, según un informe publicado recientemente. La organización de derechos humanos con sede en Londres aseguró el jueves que había llegado a esta conclusión después de meses de investigación exhaustiva.

"Se está cometiendo un genocidio. No tenemos ninguna duda, ni una sola, después de seis meses de investigación exhaustiva y centrada", afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, al presentar el informe.

Amnistía explicó que, tras analizar los acontecimientos y las declaraciones de funcionarios israelíes, se alcanzó el umbral legal para calificar los hechos como genocidio, siendo esta la primera vez que la organización hace una determinación de este tipo durante un conflicto armado activo.

La organización concluyó que Israel y su ejército cometieron al menos tres de los cinco actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio de 1948: asesinatos, lesiones físicas o mentales graves, e infligir deliberadamente condiciones de vida diseñadas para provocar la destrucción física de un grupo protegido.

Estos actos fueron realizados con la intención requerida por la Convención, según Amnistía, que afirmó haber revisado más de 100 declaraciones de funcionarios israelíes.

Al presentar el informe a los periodistas en La Haya, Callamard subrayó que esta conclusión no fue tomada "a la ligera, política o preferencialmente".

La Convención sobre el Genocidio de 1948, promulgada tras el genocidio de judíos durante el Holocausto nazi, define el genocidio como "actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Por su parte, Israel ha rechazado de manera constante cualquier acusación de genocidio, afirmando que ha respetado el derecho internacional y que "tiene derecho a defenderse" tras el ataque transfronterizo de Hamas desde Gaza el 7 de octubre de 2023.

En las audiencias celebradas a principios de este año ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU en La Haya, donde Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica, los abogados del país negaron la acusación. Argumentaron que no había intención genocida ni genocidio en la conducta de Israel en la guerra, cuyo objetivo declarado es la erradicación de Hamas.

RECOMENDADOS

Callamard dijo que Amnistía no se había propuesto demostrar genocidio, pero tras revisar la evidencia y las declaraciones colectivamente, afirmó que la única conclusión posible era que "Israel tiene la intención y ha tenido la intención de cometer genocidio".

Añadió: "La afirmación de que la guerra de Israel en Gaza tiene como único objetivo desmantelar a Hamas y no destruir físicamente a los palestinos como grupo nacional y étnico, esa afirmación simplemente no resiste el escrutinio".

En esa línea, Amnistía instó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra los palestinos en Gaza (cargos que ellos niegan), a que investigue el presunto genocidio.

La oficina del fiscal dijo en un comunicado que continúa las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos y no puede proporcionar más comentarios.

'No quedan zonas seguras en Gaza'

La ofensiva aérea y terrestre de Israel en Gaza comenzó después de que el grupo de resistencia palestino Hamas atacara comunidades de colonos israelíes que se asentaron cerca de la frontera hace 14 meses, causando la muerte de 1.200 personas y el secuestro de unas 250, según cifras oficiales israelíes.

Desde entonces, la invasión militar de Israel ha causado la muerte de más de 44.400 palestinos y ha dejado miles de heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Tanto funcionarios palestinos como de la ONU alertan que ya no existen zonas seguras en Gaza, un territorio costero pequeño, densamente poblado y fuertemente urbanizado. La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados internamente, algunos hasta 10 veces.

FUENTE:TRT Español
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu