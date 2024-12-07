El centro de la ciudad de la provincia de Daraa, en el sur de Siria, en la frontera con Jordania, ha caído bajo el control de los grupos opositores que combaten a las fuerzas del régimen de Bashar al Assad, según informó la Agencia Anadolu.

Los grupos armados de oposición avanzaron al tomar numerosos asentamientos y puntos militares en las áreas rurales y, tras violentos enfrentamientos, también consiguieron apoderarse del centro de la ciudad de manos de las fuerzas del régimen, señaló la agencia en un informe publicado temprano este sábado.

La liberación del centro de Daraa marca un giro significativo en el conflicto en curso, mientras las fuerzas del régimen de Assad luchan por mantener el control sobre territorios clave en el país.

En las últimas horas, soldados de la 8ª División del régimen sirio en Daraa se unieron a los grupos opositores de las provincias de Sweida y Quneitra para establecer la "Sala de Operaciones del Sur".

La alianza emitió un comunicado en el que subraya la unidad, se compromete a asegurar las fronteras del sur y restaurar la estabilidad. Además, instó a los actores internacionales a respetar las decisiones de los sirios por la libertad y la construcción del estado, al tiempo que llamó a las fuerzas del régimen a desertar.

Aumentan las voces que piden la huida de Assad

Las fuerzas opositoras sirias avanzan rápidamente hacia Homs tras haber capturado dos ciudades clave en una ofensiva relámpago que ha sembrado incertidumbre sobre el futuro del régimen de Bashar al Assad, con algunos funcionarios árabes exigiendo ya su salida del país.

Fue en Daraa, en 2011, donde una brutal represión por parte de las fuerzas del régimen desencadenó las primeras protestas, marcando el inicio de más de una década de guerra y destrucción.

Daraa estuvo bajo control de la oposición entre 2012 y 2018.

Sin embargo, grupos respaldados por Irán y el régimen de Assad, fortalecido por la intervención militar rusa, lanzaron en junio de 2018 una ofensiva terrestre en la región. El mes siguiente, las fuerzas del régimen anunciaron la captura total de la provincia.

Türkiye advierte oficialmente sobre el aprovechamiento del caos en Siria por parte del PKK y Daesh

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, dijo a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, que el caos en Siria no debe ser aprovechado por organizaciones terroristas como el PKK y Daesh.