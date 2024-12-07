La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, pronunció un poderoso discurso en el “Foro de Doha 2024”, celebrado en Qatar, donde denunció el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino.

En la sesión titulada “Unidos por Palestina: Preservando la esperanza en medio de la ocupación y el genocidio”, Erdogan abordó la crisis humanitaria en curso en Palestina, destacando que han pasado 395 días desde que los niños palestinos se reunieron fuera del Hospital Al-Shifa, suplicando al mundo que “protección, queremos vivir”.

La primera dama también recordó que habían pasado 407 días desde que UNICEF calificó a Gaza como un “cementerio de niños” y 195 días desde el bombardeo de una ciudad de tiendas de campaña en Rafah, que mató a 44 palestinos desplazados en lo que se calificó como una “zona segura”.

“Día 428º de genocidio”

Al marcar el 428º día de lo que ella llamó genocidio contra los palestinos, Erdogan declaró:

“Durante 14 meses, hemos sido testigos de una crueldad organizada—un ataque implacable a la conciencia compartida de la humanidad y a la dignidad de la vida. Bajo el pretexto de ‘autodefensa’, vemos asesinatos indiscriminados—niños, ancianos, hombres, mujeres, cristianos y musulmanes—un intento de borrar a un pueblo y una cultura enteros de la historia”, exclamó.

Erdogan también cuestionó la legitimidad de tales acciones: “Matar a 44.000 civiles, incluidos 16.000 niños, bombardear hospitales, escuelas, lugares de culto y orfanatos—¿cómo puede considerarse legítimo esto en cualquier religión o sistema legal? En Gaza, donde la mitad de la población tiene menos de 18 años, se han lanzado más de 70.000 toneladas de bombas. ¿De quién exactamente se está defendiendo Israel?” se preguntó.

“Lo que está sucediendo en Palestina hoy no es legítimo ni es defensa propia. Es un ‘Holocausto postmoderno’ por parte de Israel en los territorios palestinos” concluyó.

“Un capítulo oscuro en la historia”

Emine Erdogan subrayó que durante casi un siglo, los palestinos han enfrentado robo sistemático, discriminación inhumana y ocupación interminable. En el último año, esta ocupación se ha transformado en uno de los genocidios más oscuros de la historia.