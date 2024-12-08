ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
La primavera siria llega en invierno: cae el "tirano" de Bashar Al-Assad
El colapso marca un giro dramático en una guerra civil que estalló en 2011 después de que el régimen reprimiera violentamente las protestas a favor de la democracia.
La primavera siria llega en invierno: cae el "tirano" de Bashar Al-Assad
Bashar Al-Assad sucedió a su padre después de su muerte en 2000, continuando el gobierno del Partido Baaz. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción

Hoy es un día histórico para Siria: los 61 años de régimen del partido Baaz han llegado a su fin.

La oposición siria ha anunciado en un comunicado televisado que han tomado Damasco y derrocado el régimen "tirano" de Bashar Al-Assad, quien estuvo en el poder durante 24 años, añadiendo que todos los prisioneros han sido liberados.

En medio de rumores de que Al-Assad habría huido de Damasco en avión, cuyo paradero sigue desconocido, cientos manifestantes salieron a las calles el sábado por la noche en diversas ciudades del país, mientras las fuerzas del régimen se retiraban de lugares críticos como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el aeropuerto internacional.

Con la entrada de los manifestantes en esas zonas cruciales, el régimen perdió la mayor parte de su control sobre la capital.

Además, los manifestantes tomaron la prisión de Sednaya, conocida por ser un bastión del régimen y por las prácticas de tortura que allí se denunciaron durante años.

RECOMENDADOS

El Partido Baaz asumió el poder en marzo de 1963 mediante un golpe militar. Posteriormente, en 1970, Hafez al-Assad consolidó su liderazgo con otro golpe interno dentro del partido, asumiendo la presidencia en 1971. Su hijo, Bashar al-Assad, le sucedió tras su fallecimiento en el año 2000, perpetuando el régimen baazista durante 24 años más.

Su caída, se enmarca, luego de que desde el pasado 30 de noviembre, las fuerzas opositoras tomaran en una ofensiva relámpago la ciudad de Alepo, continuando desde entonces en la toma de las ciudades clave de Hama y Homs.

El viernes, las fuerzas opositoras tomaron la ciudad de Daraa, en el sur de Siria, cerca de la frontera con Jordania, en un movimiento que refuerza su presencia en el sur del país.

El sábado por la mañana, la provincia de As-Suwayda también cayó bajo el control de la oposición, mientras que en Quneitra, los combatientes locales se apoderaron de la capital provincial, consolidando su dominio en esta región fronteriza.

FUENTE:TRT Español
Explora
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu