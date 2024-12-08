El ministro de Relaciones Exteriores de Turkiye, Hakan Fidan, declaró que el pueblo sirio será quien moldee el futuro de su país devastado por la guerra.

En su primera rueda de prensa desde que la oposición siria tomó el control de Damasco el domingo, afirmó que millones de sirios que se vieron obligados a huir ahora pueden regresar a casa de manera segura.

A pesar de numerosas iniciativas, incluido el llamado del presidente Erdogan para encontrar una solución política, el régimen de Assad rechazó las propuestas, lo que llevó a una crisis continua, dijo Fidan, hablando al margen del Foro de Doha 2024.

"Desde que el proceso de Astaná congeló la guerra en 2016, el régimen ha tenido un tiempo precioso para abordar los problemas existentes", afirmó. "Pero no lo hizo y, en cambio, asistimos a una lenta decadencia y colapso del régimen, lo que explica por qué, casi sin disparar una bala, Alepo cayó inmediatamente, seguida por otras ciudades".

Fidan explicó que la rápida erosión del régimen de Assad puede atribuirse a su incapacidad para atender las necesidades del pueblo.

"Las demandas del pueblo sirio han sido ignoradas, y el régimen ha sido incapaz de proporcionar siquiera los servicios más básicos", afirmó Fidan. "La mitad de la población ha sido desplazada, lo que ha contribuido a una crisis migratoria masiva".

También subrayó el compromiso de Turkiye con la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial de Siria. "Türkiye seguirá trabajando con los países vecinos y la nueva administración para reconstruir Siria y abordar sus problemas económicos", afirmó. Y añadió que Türkiye “tomará todas las medidas necesarias para garantizar la paz y la seguridad en Siria".

Apoyando una transición fluida

Fidan también hizo un llamado a los actores internacionales para que participen en el proceso de transición, instando a la comunidad global a apoyar al pueblo sirio en este período crucial para garantizar una transición fluida.