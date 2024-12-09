El opositor Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés) tomó control del 80% del distrito de Manbiy, en el norte del país, como parte de la Operación Amanecer de la Libertad contra del grupo terrorista PKK/YPG, según informaron este domingo fuentes de seguridad.
El SNA, avanzando por las partes norte y oeste de Manbiy, continúa enfrentándose con los combatientes del PKK/YPG, quienes han ocupado la zona desde 2016.
Los habitantes de Manbiy se han unido a los esfuerzos del SNA, alzándose contra el grupo terrorista y rescatando a prisioneros en cárceles de la zona. La población del distrito es mayoritariamente árabe.
Durante la operación, el SNA liberó el pueblo de Orayma, y la aldea de Awn Al-Dadat de los terroristas.
La Operación Amanecer de la Libertad, lanzada el 1 de diciembre, comenzó con la expulsión de combatientes del PKK/YPG por parte del SNA en el distrito central de Tel Rifaat. El objetivo de la operación es recuperar territorio en el norte de Siria y restablecer la seguridad en la región.
La importancia de Manbiy
A pesar de las promesas de Estados Unidos y Rusia, los terroristas del PKK/YPG se apoderaron del distrito de Manbiy tras un ataque lanzado con apoyo de Washington entre mayo y agosto de 2016.
Estados Unidos le había prometido a Türkiye que los terroristas del PKK/YPG abandonarían el distrito después de que este quedara despejado de los terroristas de DAESH/ISIS, pero no cumplió su promesa.
Moscú también se comprometió a expulsar a la organización terrorista de Manbiy en un acuerdo con Ankara durante la Operación Fuente de Paz de Türkiye en octubre de 2019. A pesar de que anunció que los terroristas se habían ido, la organización terrorista aún permanecía ahí.
La región de Manbiy tenía una importancia central en el plan terrorista del PKK/YPG de abrir un corredor que partiera de la frontera entre Siria e Iraq, y terminará en el Mediterráneo en el oeste de Siria.
Türkiye había asestado un golpe a los preparativos para establecer una conexión directa entre Afrin-Tel Rifaat y Manbiy con la Operación Escudo del Éufrates en agosto de 2016.
Los terroristas PKK/YPG buscan explotar el vacío de seguridad
En medio de los reveses que ha sufrido el régimen de Assad desde que se reanudó el conflicto en Siria, el grupo terrorista PKK/YPG intenta aprovechar la incierta situación de seguridad.
En su campaña terrorista de 40 años contra Türkiye, el PKK (clasificado como organización terrorista por Ankara, Estados Unidos y la Unión Europea) ha sido responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluidas mujeres, niños, bebés y ancianos.
El YPG es una rama del PKK en Siria, escenario de los combates actuales y una zona en la que durante años el grupo ha intentado establecer un corredor terrorista a lo largo de la frontera turca.
En los últimos años, Türkiye ha desplegado tropas y ha trabajado con aliados locales, como el opositor Ejército Nacional Sirio, para mantener la seguridad y salvaguardar a los residentes locales de la opresión terrorista.
Los sucesos más recientes en Siria
Los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen de Assad y los grupos opositores estallaron el 27 de noviembre en la zona rural occidental de la provincia de Alepo, en el norte de Siria
El 30 de noviembre, los grupos opositores les arrebataron a las fuerzas del régimen la mayor parte del centro de Alepo y, ese mismo día, lograron tomar el control de toda la provincia de Idlib. El jueves pasado, tras feroces enfrentamientos, los grupos arrebataron a las fuerzas del régimen el centro de la ciudad de Hama.
Además, lograron el control de algunos asentamientos en la estratégica provincia de Homs, puerta de entrada a la capital, Damasco, y comenzaron a avanzar hacia la ciudad.
El viernes, los grupos de la oposición lanzaron una operación en la provincia de Daraa, en la frontera de Siria con Jordania, y recuperaron el centro de la ciudad de manos del régimen.
El sábado, la provincia entera de Suwayda, en el sur de Siria, quedó bajo control de los grupos de la oposición. El mismo día, también tomaron el control del centro provincial de Quneitra.
En la provincia de Homs, que conduce a la capital, las fuerzas en contra del régimen también se impusieron.
Los grupos que avanzaban contra el régimen entraron en los suburbios del sur de Damasco más tarde el sábado. Las fuerzas de Assad por su parte se retiraron de los ministerios de Defensa e Interior y del aeropuerto internacional de Damasco.
Cuando los grupos opositores comenzaron a dominar la capital, el régimen perdió rápidamente el domingo por la mañana todo el control de Damasco.