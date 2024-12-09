En todo Oriente Medio y más allá, los acontecimientos en Siria están sacudiendo el panorama político. Tanto países árabes como europeos consideraron positiva la caída del régimen de Bashar Al-Assad, y han instado a tomar acciones para garantizar la estabilidad en este país y en la región. Mientras las reacciones siguen llegando, desde la ONU señalaron que Siria tiene ahora una “oportunidad histórica de lograr un futuro pacífico y estable”.

Türkiye, Rusia e Irán –que integran el Proceso de Astaná para buscar una solución a la situación en Siria– emitieron junto a varias naciones de Oriente Medio una declaración para destacar que el país debe comenzar un proceso político basado en la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución, adoptada en 2015, pide una transición liderada por Siria con el apoyo de la ONU, que establezca un gobierno inclusivo y no sectario, además de definir un cronograma y un mecanismo para redactar una nueva constitución.

El comunicado se emitió en la noche de este sábado, tras una reunión en Doha a la que asistieron los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Arabia Saudita, Iraq, Jordania, Qatar, Türkiye, Irán, además de un representante de Rusia.

Los participantes subrayaron la importancia de actuar de forma conjunta y coordinada a fin de “fortalecer los esfuerzos internacionales conjuntos para aumentar la ayuda humanitaria al pueblo sirio y garantizar que llegue a todas las áreas afectadas".

Estas declaraciones, así como las de líderes y organizaciones de todo el mundo, se produjeron luego de que Bashar Al-Assad huyera de Siria tras el colapso del régimen del Partido Baaz, en el poder desde 1963. El control de Damasco pasó a manos de grupos que se oponían al régimen, poco más de una semana después de que estos tomaran Alepo.

Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó el domingo que Siria enfrenta una oportunidad histórica para alcanzar un futuro pacífico y estable.

“Tras 14 años de conflicto brutal y la caída del régimen dictatorial, hoy el pueblo sirio puede construir un futuro estable y pacífico”, dijo Guterres.

Hizo un llamado a la calma, a evitar la violencia en este momento delicado y a proteger los derechos de todos los sirios, sin distinción. Guterres también pidió respeto por los derechos diplomáticos según el derecho internacional. “Hay mucho trabajo por hacer para garantizar una transición política ordenada hacia instituciones renovadas”, indicó.

Asimismo, señaló que la ONU también mantiene su compromiso de honrar la memoria de quienes han sufrido durante el conflicto, y destacó que la organización está comprometida a ayudar a los sirios a construir un país donde la justicia, la libertad, la reconciliación y la prosperidad sean compartidas por todos. “Este es el camino hacia una paz sostenible en Siria”.

Türkiye

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye subrayó su compromiso con la unidad nacional de Siria, haciendo un llamado a todos los actores regionales e internacionales a tomar decisiones con calma, para evitar mayor inestabilidad en la región.

Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores turco, dijo este domingo que el pueblo sirio será quien determine el futuro de su país. Agregó que millones de sirios que tuvieron que abandonar sus hogares ahora pueden regresar. Fidan también sostuvo que Ankara continuará trabajando con la nueva administración de Siria para reconstruir el país junto a sus vecinos.

Asimismo, Fidan afirmó que Türkiye está actuando con cautela para garantizar que los terroristas del Daesh/ISIS y del grupo terrorista PKK no se aprovechen de la actual situación en Siria.

Estados Unidos

La Casa Blanca informó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, y su equipo están monitoreando de cerca los acontecimientos en Siria y se encuentran en contacto constante con socios regionales.

El subsecretario adjunto de Defensa para Oriente Medio, Daniel Shapiro, afirmó que EE.UU. mantendrá su presencia en el este de Siria para evitar un “resurgimiento” de Daesh.

Este domingo las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques aéreos “de precisión” en el centro de Siria, según dijo el Mando Central de Estados Unidos, dirigidos contra “campamentos y operativos de Daesh”. Añadió que su objetivo es que “ISIS no busque aprovechar la situación actual para reconstituirse en el centro de Siria", dijo el comunicado el domingo.