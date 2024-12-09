El embargo que Estados Unidos ha impuesto por décadas sobre Cuba es un caso único. Por su duración y efectos, ha sido la medida más cruel e inhumana jamás tomada contra un pueblo en la historia.
Formalmente, EE.UU. justifica el embargo al juzgar que en la isla no hay democracia y que el gobierno es enemigo del pueblo. Además, desde 1982, bajo la presidencia de Reagan, la considera un "patrocinador del terrorismo".
Tanto el embargo como las sanciones no sólo son inhumanas sino injustas, y sin otro fundamento que el deseo de castigar a la población cubana porque el país eligió una vía de desarrollo que enfrenta rechazo por razones ideológicas y de interés económico.
Estados Unidos no defiende ni busca instaurar la democracia
Incluso aceptando que en la isla no hay una democracia al estilo occidental, es una evidencia clamorosa que Cuba no es el único país del mundo en el que eso ocurre. Su gobierno tampoco es el más cruel ni va en contravía de los intereses de su pueblo, como se desprende de la actuación de Estados Unidos.
Es falso que la gran potencia estadounidense sancione a Cuba porque su intención sea defender la democracia. Así lo demuestra un hecho perfecta y ampliamente contrastado durante más de un siglo: Washington ha apoyado y apoya, protege y financia a muchos regímenes políticos sin democracia en todo el mundo, y ha ayudado directa o indirectamente con docenas de golpes de Estado para acabar con ella en todos los continentes.
Investigaciones académicas demuestran que, sólo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos ha buscado derrocar gobiernos en varias ocasiones. Según el informe de la Universidad Carnegie Mellon de 2016, entre 1946 y 2000 hubo 81 operaciones de influencia electoral, tanto abiertas como encubiertas de Estados Unidos.Y en la mayoría de intervenciones el resultado fue la promoción de dictaduras.
Sólo el golpe que Washington indujo y apoyó activamente en Guatemala, en 1954, causó la muerte o desaparición de 200.000 personas. Allí, como en otras ocasiones en las que intervino, fueron sus fuerzas militares las que cometieron la mayoría de las atrocidades.
Por otro lado, de los 24 golpes de Estado militares que se dieron en todo el mundo de 2009 a 2023, la mitad no han recibido una condena formal del Gobierno de EE.UU.
Guste o no oírlo, Estados Unidos ha sido y sigue siendo el país que en más ocasiones ha derrocado o ayudado a derrocar regímenes políticos democráticos.
Estados Unidos ha organizado y financiado a grupos terroristas
Incluir a Cuba entre los países que promueven el terrorismo es, sencillamente, una maldad que incluso algunos dirigentes estadounidenses han negado. El propio presidente Barack Obama en 2015 dejó de considerar a Cuba “Estado promotor del terrorismo”. Según señaló Ben Rhodes, exviceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue por una sencilla razón: "En pocas palabras, Cuba no es un Estado patrocinador del terrorismo".
La acusación de Estados Unidos contra Cuba acerca de promover el terrorismo es especialmente malintencionada e injusta viniendo precisamente de esa potencia. Ha sido documentado que la Casa Blanca financió, protegió y alentó a un gran número de grupos y organizaciones terroristas en diversos países que incluyen, entre ellos, el DAESH (también conocido como ISIS), Al-Qaeda, Boko Haram en Nigeria y Al Shabab en Somalia.
Por no hablar del apoyo a actos terroristas aislados que sus propios documentos desclasificados han puesto de manifiesto. Las mismas instituciones de Estados Unidos han reconocido su apoyo o haber estado involucradas en intentos de asesinato o asesinatos cometidos contra líderes políticos extranjeros.
¿Quién es, de verdad, enemigo de su pueblo?
Finalmente, el Gobierno de Estados Unidos acusa al de Cuba de ser enemigo de su pueblo y de maltratarlo. Lo cierto es, sin embargo, que en muchos territorios y grupos de población estadounidenses hay niveles de malestar peores que en Cuba. Así, según los datos que proporciona la CIA, la mortalidad infantil estimada para 2024 en Estados Unidos es de 5,1 infantes por cada 1.000, y de 4 en la isla, a pesar de las difíciles condiciones que impone el embargo.
Según la misma fuente, la población de ambos países tiene la misma esperanza de vida (80,9 en Estados Unidos y 80,1 en Cuba, pese a la enorme diferencia de recursos. Ambos indicadores son bastante mejores en la isla que en un buen número de estados o territorios de Estados Unidos. A los dirigentes de EE.UU. se les debería caer la cara de vergüenza cuando la Cuba injusta e inhumanamente empobrecida les aventaja en estos indicadores, según los datos de Naciones Unidas o el Banco Mundial.
Este bloqueo y los cientos de sanciones adicionales no sólo minan la economía cubana y le impiden obtener ingresos, o incluso recibir pagos a través del sistema financiero. Suponen un ataque directo a la salud de la población puesto que implican que Cuba no pueda adquirir medicinas y otros recursos sanitarios básicos, como ocurrió incluso en medio de la pandemia de la COVID-19. Además, por supuesto, de otros productos esenciales para su economía, como semillas, fertilizantes o tecnología.
Es cierto que la situación económica, social, educativa, sanitaria y, en general, las condiciones de vida en Cuba está muy deteriorada. Pero ¿sería lo mismo sin las sanciones y el bloqueo? También es una evidencia de que, a pesar del enorme costo y las dificultades que las medidas han implicado desde 1960, las condiciones de vida de los cubanos son mejores que las imperantes en otros muchos países incluso más ricos.
Matar de hambre es un crimen de lesa humanidad
El embargo a Cuba y las sanciones que se le imponen deberían considerarse un crimen de lesa humanidad porque su intención y efectos son los que definen a este tipo de delitos internacionales: causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad de las víctimas. Y eso es justamente lo que reconocía Estados Unidos con el embargo en un memorándum del subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos fechado el 6 de abril de 1960: "Negar dinero y suministros a Cuba, reducir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno".
Quienes más injusticias y crímenes cometen son hoy los que imponen las normas. Vivimos en el mundo del revés. Es hora de acabar con esto.