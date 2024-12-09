“Se necesita ayuda urgente para atender las enormes necesidades” de los palestinos desplazados en Gaza “a medida que la crisis se agrava”: esa fue la dura advertencia que lanzó la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ahora que el invierno ya llegó al enclave.

En un comunicado, la agencia alertó que casi un millón de desplazados en Gaza, donde las bombas de Israel no dejan de caer, están en riesgo de sufrir frío extremo y lluvias este invierno.

"Las personas desplazadas en Gaza necesitan protección contra la lluvia y el frío. Solo alrededor del 23% de estas necesidades han sido cubiertas, dejando a 945.000 personas en riesgo de exposición este invierno", detalló la agencia en un comunicado.

La UNRWA indicó que civiles palestinos en la ciudad de Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, y en todo el enclave "buscan entre los escombros de sus hogares destruidos, tratando de salvar lo poco que queda tras un ataque aéreo israelí". "A medida que continúan los bombardeos, aumentan las muertes civiles y las viviendas e infraestructuras vitales son reducidas a escombros", agregó la agencia.

"El costo humano de esta ofensiva es insoportable", afirmó la UNRWA, reiterando su llamado a un alto el fuego inmediato en Gaza para prevenir más sufrimiento.

Los ataques continúan

Los ataques del Ejército de Israel mataron a cinco personas en Gaza este lunes, informó una fuente médica. Un bombardeo impactó un grupo de civiles en Yabalia, en el norte de Gaza, dejando tres muertos, añadió.

Una persona también fue asesinada en un ataque israelí en Khirbet Al-Adas, cerca de Rafah, en el sur de Gaza, mientras que otro palestino perdió la vida en un bombardeo con drones en la misma ciudad, indicó la fuente.

Según testigos, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra las tiendas de desplazados en la zona de Al-Mawasi, al oeste de Rafah.

Además, el Ejército de Tel Aviv incendió una escuela que albergaba a civiles desplazados en Beit Lahia, en el norte de Gaza, para obligarlos a huir, agregaron testigos.