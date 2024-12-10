Un lugar de horror, torturas y atrocidades: así podría definirse la prisión de Sednaya en Siria, donde equipos de rescate luchan contra el tiempo para acceder a celdas secretas y subterráneas dentro de las que se teme permanecen miles de prisioneros atrapados. La cárcel, infamemente conocida por el uso excesivo de la fuerza que allí perpetraba el régimen de Bashar Al-Assad, tiene múltiples niveles subterráneos y calabozos escondidos a los que todavía no se ha podido entrar.
La agencia de noticias Anadolu logró documentar los esfuerzos de la Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos, para ingresar y descifrar las celdas ocultas en la prisión, ubicada a 30 kilómetros al norte de Damasco. Los rescatistas se han trasladado a la cárcel para investigar testimonios de sobrevivientes sobre prisioneros atrapados en lugares subterráneos.
La gobernación de Damasco afirmó, en un reporte de BBC, que no han podido abrir las celdas subterráneas para liberar a "más de 100.000 detenidos que pueden ser vistos en los monitores de vigilancia de circuito cerrado".
Por su parte, el director de los Cascos Blancos, Raed Al Saleh, informó en X que se han enviado cinco equipos especializados de respuesta a emergencias a Sednaya, con la asistencia de dos guías familiarizados con el diseño de la prisión. Según relatan personas en la escena, se están realizando esfuerzos para rescatar a los prisioneros que están cerca de asfixiarse debido a la falta de ventilación en la prisión.
Informes previos sobre Sednaya, infamemente apodada “Matadero humano”, indican que las celdas subterráneas están en completa oscuridad, con una ventilación mínima. En este momento, los detenidos allí se encuentran sin comida ni agua. Mientras el tiempo corre para los que están bajo tierra, los pedidos urgentes de ayuda para acceder a estos calabozos se hacen cada vez más fuertes.
Para poder liberar a los presos que se observan en las imágenes de seguridad, es necesario desbloquear las puertas electrónicas de los niveles subterráneos. En ese sentido, las autoridades locales pidieron a los exsoldados y al expersonal penitenciario del régimen caído que entreguen códigos para abrir las puertas.
Tras la caída de Assad esta semana, el 8 de diciembre se descubrió el primer calabozo subterráneo dentro de las instalaciones de Sednaya, donde miles de personas estaban atrapadas. Habían sido condenadas a pudrirse ahí, pero con el fin del régimen pudieron recuperar su libertad. Ahora el tiempo apremia para quienes permanecen entre sus muros.
“Abandonados para que se pudrieran”
En las redes sociales circulan videos que muestran a miles de detenidos atrapados bajo capas de hormigón, sin ver nunca la luz del día. Los activistas han descrito estas imágenes como una prueba horrible de que los prisioneros están recluidos en régimen de aislamiento y abandonados a su suerte.
El jefe de los Cascos Blancos tuiteó previamente que se había logrado acceder y abrir varias zonas, incluida la cocina y el horno, pero que todavía no se había encontrado ningún sótano o puerta oculta. “Estamos preparados para lo peor, pero seguimos buscando con dos guías experimentados”, escribió en su cuenta de redes sociales.
También se ha difundido un video en Internet en el que se ve a “miles de personas atrapadas bajo capas de estructuras, sin ver nunca la luz del día”, en el que los usuarios de las redes sociales dicen: “Las imágenes que salen de la prisión de Sednaya deberían perseguirnos durante siglos, detenidos recluidos sin cargos en régimen de aislamiento, abandonados para que se pudrieran”.
“Nuestra ejecución era hoy”
Usuarios de redes sociales y varios medios de comunicación difundieron imágenes de manifestantes que irrumpieron en Sednaya y liberaron a los prisioneros. Entre los liberados había niños pequeños retenidos con sus madres. En algunas imágenes, se ve a exdetenidos que no pueden caminar debido a la tortura y que se arrastran para salir de la infame cárcel.
Un video compartido por la Asociación de Detenidos y Personas Desaparecidas de la Prisión de Sednaya (ADMSP) muestra a mujeres liberadas a quienes se les dice: "¡Assad se ha ido, no tengan miedo!".
Otro video que circula en las redes sociales muestra a personas esperando cerca de la prisión, con la esperanza de saber si sus familiares están entre los liberados. Otra grabación, que se dice filmada en las calles de Damasco, muestra a prisioneros liberados corriendo alegremente.
En el video, un exdetenido pregunta a un transeúnte qué sucedió y reacciona ante la caída de Assad con cánticos: "Hemos derrocado al régimen".
Otro video en redes sociales muestra a un prisionero sirio, a horas de su ejecución, describiendo su libertad tras el colapso del régimen. "Nuestra ejecución estaba programada para hace media hora. 54 personas... Nuestra ejecución era hoy", dice.
Hasta el momento, 30.000 reclusos, incluidos mujeres y niños, en varias cárceles de Siria han sido liberados por los grupos armados opositores al régimen. Muchos no tenían ni idea de lo que había ocurrido fuera de los muros de la prisión. Algunos no sabían que Hafez al-Assad, el padre de Bashar, había muerto 24 años antes, mientras que otros creyeron erróneamente que Saddam Hussein todavía estaba vivo y era responsable de su liberación.
Pedidos por rendición de cuentas
Tras difundirse las imágenes y videos de miles de personas liberadas de la crueldad del régimen de Assad, los grupos de derechos humanos y los expertos están pidiendo que haya rendición de cuentas de los responsables.
En ese sentido, se ha pedido recopilar testimonios de prisioneros y procesar a los responsables de torturar y ejecutar a los opositores al régimen. "Las violaciones bajo el régimen de Assad fueron numerosas y sistemáticas y no se pueden resumir en palabras o números", dijo Almoutassim Al Kilani, abogado de derechos humanos y experto en derecho penal internacional en París.
Los grupos de derechos humanos dicen que al menos 136.600 personas estaban detenidas en toda Siria en las cárceles del régimen de Assad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió el lunes que los autores de abusos cometidos durante el mando de Assad rindan cuentas. "(La rendición de cuentas) va a ser una pieza clave de la transición, porque no podemos permitirnos volver a esos períodos en los que, de hecho, reina la impunidad".
Y agregó que “cualquier transición política debe asegurar la rendición de cuentas por los autores de graves violaciones”. Cuando se le preguntó si Assad estaba entre aquellos que deberían rendir cuentas, dijo que "el expresidente de Siria y quienes quiera que estuvieran en puestos de liderazgo de alto nivel (...) de hecho hay motivos serios para creer que pueden haber cometido crímenes atroces".
También describió "las violaciones más graves de los derechos humanos... incluyendo la tortura y el uso de armas químicas" en el régimen de Assad. El dramático cambio en Siria trajo "la esperanza de que esta sería una oportunidad para que el país construya un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia", dijo Turk.
"Esta transición también debe garantizar que se aborde la tragedia de las personas desaparecidas", dijo, señalando que más de 100.000 personas habían desaparecido durante la guerra."Es imperativo que se recopilen y conserven meticulosamente todas las pruebas para su uso futuro", insistió.
“Matadero humano”
La prisión de Sednaya, el "Matadero humano", se construyó en 1987 y se hizo famosa por ser un centro de tortura para "presos políticos”. Principalmente, estas personas fueron civiles, activistas, manifestantes pacíficos y opositores después del levantamiento de marzo de 2011.
La infamia de Sednaya se remonta a décadas de violaciones de derechos humanos. Los prisioneros fueron sometidos a torturas severas, agresiones sexuales y negación de necesidades básicas.
“Te torturan durante el día y te violan por la noche”, reveló Mira, una exprisionera de esta cárcel, en una entrevista previa con TRT World.
Mira quedó embarazada tras repetidos ataques sexuales de los soldados del régimen. “Todo dentro de mí está muerto”, dijo. “Solo vivo para mis hijos, para su educación, salud y futuro”, añadió.
Muchos niños nacidos en cautiverio, producto de la violencia sexual sistémica dentro de la prisión, no conocían la vida fuera de sus muros.
El domingo 8 de diciembre, estos niños fueron liberados junto a sus madres, experimentando finalmente un mundo más allá de los horrores de Sednaya. En declaraciones anteriores a TRT World, Hamza, un exguardián que trabajó en la prisión de Saydnaya durante un año, dijo: “Vimos la tortura y el dolor de los prisioneros, sus rostros estaban desfigurados, sus espaldas y sus cuerpos estaban magullados y sus pies hinchados”.
“Tenían que dormir de pie, comer y defecar en el mismo lugar, no había baño. A veces incluso morían de pie”, recordó. Dijo: “¡Muchos! ¡Muchos! Murieron tantos que no pudimos contarlos".
Un informe de 2022 del Observatorio Sirio de Derechos Humanos describió a Sednaya como un "campo de la muerte", y estimó que más de 30.000 detenidos murieron entre 2011 y 2018 a causa de ejecuciones, hambre y falta de atención médica.
El informe de 2017 de Amnistía Internacional lo calificó de "matadero humano", argumentando que las ejecuciones se sancionaban en los niveles más altos del régimen de Asad, una afirmación que el gobierno desestimó por considerarla "infundada".
Informes de organizaciones de derechos humanos revelaron que entre 2011 y 2015, se llevaron a cabo ejecuciones semanales, y a veces quincenales, en la horca, en las que se ejecutó a aproximadamente 50 personas a la vez. Los reportes también revelan que el régimen retuvo deliberadamente a los detenidos en condiciones inhumanas, los sometió a torturas reiteradas y los privó sistemáticamente de alimentos, agua, medicamentos y atención médica.
Se desconoce el número exacto de asesinatos.
Los grupos de derechos humanos han identificado más de 27 centros de detención bajo el control de Asad donde la tortura y los asesinatos son rutinarios.
Las fotografías de “César”
Se cree que las fotografías tomadas por un soldado, cuyo nombre clave era "César", que se encargó de documentar los cadáveres llevados a los hospitales militares durante la guerra civil, muestran aproximadamente 11.000 personas, de entre 20 y 40 años, que fueron torturadas y asesinadas por el régimen utilizando métodos inhumanos.
Tomadas entre mayo de 2011 y agosto de 2013, las fotografías de los cadáveres muestran las heridas infligidas por las fuerzas del régimen en las instalaciones militares, lo que demuestra cómo se torturaba y asesinaba a los detenidos.
Las 55.000 fotografías tomadas por "César" fueron publicadas por primera vez por Anadolu en 2014.
Estas fotografías, que muestran los crímenes de guerra del régimen (incluida la tortura sistemática y la inanición), conmocionaron al mundo y fueron una prueba clave de las atrocidades cometidas por el régimen de Asad.