Un lugar de horror, torturas y atrocidades: así podría definirse la prisión de Sednaya en Siria, donde equipos de rescate luchan contra el tiempo para acceder a celdas secretas y subterráneas dentro de las que se teme permanecen miles de prisioneros atrapados. La cárcel, infamemente conocida por el uso excesivo de la fuerza que allí perpetraba el régimen de Bashar Al-Assad, tiene múltiples niveles subterráneos y calabozos escondidos a los que todavía no se ha podido entrar.

La agencia de noticias Anadolu logró documentar los esfuerzos de la Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos, para ingresar y descifrar las celdas ocultas en la prisión, ubicada a 30 kilómetros al norte de Damasco. Los rescatistas se han trasladado a la cárcel para investigar testimonios de sobrevivientes sobre prisioneros atrapados en lugares subterráneos.

La gobernación de Damasco afirmó, en un reporte de BBC, que no han podido abrir las celdas subterráneas para liberar a "más de 100.000 detenidos que pueden ser vistos en los monitores de vigilancia de circuito cerrado".

Por su parte, el director de los Cascos Blancos, Raed Al Saleh, informó en X que se han enviado cinco equipos especializados de respuesta a emergencias a Sednaya, con la asistencia de dos guías familiarizados con el diseño de la prisión. Según relatan personas en la escena, se están realizando esfuerzos para rescatar a los prisioneros que están cerca de asfixiarse debido a la falta de ventilación en la prisión.

Informes previos sobre Sednaya, infamemente apodada “Matadero humano”, indican que las celdas subterráneas están en completa oscuridad, con una ventilación mínima. En este momento, ​los detenidos allí se encuentran sin comida ni agua. Mientras el tiempo corre para los que están bajo tierra, los pedidos urgentes de ayuda para acceder a estos calabozos se hacen cada vez más fuertes.

Para poder liberar a los presos que se observan en las imágenes de seguridad, es necesario desbloquear las puertas electrónicas de los niveles subterráneos. En ese sentido, las autoridades locales pidieron a los exsoldados y al expersonal penitenciario del régimen caído que entreguen códigos para abrir las puertas.

Tras la caída de Assad esta semana, el 8 de diciembre se descubrió el primer calabozo subterráneo dentro de las instalaciones de Sednaya, donde miles de personas estaban atrapadas. Habían sido condenadas a pudrirse ahí, pero con el fin del régimen pudieron recuperar su libertad. Ahora el tiempo apremia para quienes permanecen entre sus muros.

“Abandonados para que se pudrieran”

En las redes sociales circulan videos que muestran a miles de detenidos atrapados bajo capas de hormigón, sin ver nunca la luz del día. Los activistas han descrito estas imágenes como una prueba horrible de que los prisioneros están recluidos en régimen de aislamiento y abandonados a su suerte.

El jefe de los Cascos Blancos tuiteó previamente que se había logrado acceder y abrir varias zonas, incluida la cocina y el horno, pero que todavía no se había encontrado ningún sótano o puerta oculta. “Estamos preparados para lo peor, pero seguimos buscando con dos guías experimentados”, escribió en su cuenta de redes sociales.

También se ha difundido un video en Internet en el que se ve a “miles de personas atrapadas bajo capas de estructuras, sin ver nunca la luz del día”, en el que los usuarios de las redes sociales dicen: “Las imágenes que salen de la prisión de Sednaya deberían perseguirnos durante siglos, detenidos recluidos sin cargos en régimen de aislamiento, abandonados para que se pudrieran”.

“Nuestra ejecución era hoy”

Usuarios de redes sociales y varios medios de comunicación difundieron imágenes de manifestantes que irrumpieron en Sednaya y liberaron a los prisioneros. Entre los liberados había niños pequeños retenidos con sus madres. En algunas imágenes, se ve a exdetenidos que no pueden caminar debido a la tortura y que se arrastran para salir de la infame cárcel.

Un video compartido por la Asociación de Detenidos y Personas Desaparecidas de la Prisión de Sednaya (ADMSP) muestra a mujeres liberadas a quienes se les dice: "¡Assad se ha ido, no tengan miedo!".

Otro video que circula en las redes sociales muestra a personas esperando cerca de la prisión, con la esperanza de saber si sus familiares están entre los liberados. Otra grabación, que se dice filmada en las calles de Damasco, muestra a prisioneros liberados corriendo alegremente.

En el video, un exdetenido pregunta a un transeúnte qué sucedió y reacciona ante la caída de Assad con cánticos: "Hemos derrocado al régimen".

Otro video en redes sociales muestra a un prisionero sirio, a horas de su ejecución, describiendo su libertad tras el colapso del régimen. "Nuestra ejecución estaba programada para hace media hora. 54 personas... Nuestra ejecución era hoy", dice.

Hasta el momento, 30.000 reclusos, incluidos mujeres y niños, en varias cárceles de Siria han sido liberados por los grupos armados opositores al régimen. Muchos no tenían ni idea de lo que había ocurrido fuera de los muros de la prisión. Algunos no sabían que Hafez al-Assad, el padre de Bashar, había muerto 24 años antes, mientras que otros creyeron erróneamente que Saddam Hussein todavía estaba vivo y era responsable de su liberación.

Pedidos por rendición de cuentas

Tras difundirse las imágenes y videos de miles de personas liberadas de la crueldad del régimen de Assad, los grupos de derechos humanos y los expertos están pidiendo que haya rendición de cuentas de los responsables.

En ese sentido, se ha pedido recopilar testimonios de prisioneros y procesar a los responsables de torturar y ejecutar a los opositores al régimen. "Las violaciones bajo el régimen de Assad fueron numerosas y sistemáticas y no se pueden resumir en palabras o números", dijo Almoutassim Al Kilani, abogado de derechos humanos y experto en derecho penal internacional en París.