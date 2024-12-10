Villa Carlos Paz, Argentina - A un año de asumir el cargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, continúa su batalla por estabilizar la economía con algunos indicadores positivos como la reducción de la inflación. Sin embargo, en la provincia de Córdoba, Cristian Abratte, director de un comedor comunitario que alimenta centenares de niños, ha sido testigo de cómo el ajuste tuvo un costo social muy significativo para los argentinos.

El impacto del hambre disparó la demanda en los comedores y los recortes presupuestarios pusieron en vilo su supervivencia. A un año de la presidencia de Milei, la historia de Abratte es un reflejo de la Argentina vulnerable.

La misión de su vida tras retirarse

Abratte es policía retirado. Tiempo atrás, por motivos de salud, pidió la baja. Durante sus años como policía trabajó de cerca con la justicia provincial, particularmente con los juzgados de familia. Esa cercanía llevaron a que él y su familia conformaran un hogar de acogida para niños judicializados y a que adoptaran a una de sus cuatro hijas.

Aun prestando este valioso servicio, Abratte y su esposa, Gabriela Barroso, 53 años, sentían que había más por hacer. Sin saber cómo afrontar los costos, hace siete años decidieron abrir un comedor en uno de los barrios más humildes de la turística ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Allí asisten regularmente 200 niños y sus familias, a quienes les brindan 22.000 viandas al año y 400 litros de leche por mes.

“Intuimos que había una necesidad muy grande, pero no teníamos la dimensión de lo que nos íbamos a encontrar”, relata Cristian, quien todavía se emociona cuando rememora la apertura del comedor. De hecho, le mostró a TRT Español el primer cartel donde invitaba a comer gratis a los niños del barrio.

En ese tiempo, tanto Cristian como Gabriela tuvieron que acarrear sus propios desafíos: él sobrevivió a un accidente cerebrovascular, ella a un cáncer que incluyó una intervención en el quirófano y quimioterapia. Aún así, decidieron que la fundación y su trabajo debían continuar.

“El Estado con nosotros no colabora, pero cuando aparecen personas en el municipio pidiendo comer los mandan a nuestro comedor. Saben que nunca vamos a negar un plato de comida”, dice Abratte, 52 años y director de la Fundación “Panza Caliente”. Se agotó de hacer trámites a todos los niveles para recibir ayuda para la Fundación. Lo dejaron solo.

“Fondos tienen, pero en lugar de comprar leche para los niños, la gastan en camionetas nuevas para los municipales”, ironiza Abratte.

Asistencia directa y adiós a los comedores

Sin financiamiento del Estado, y con algunos dirigentes sociales con causas pendientes en la justicia, los comedores en la Argentina han perdido influencia. Hoy en día, la asistencia del Estado es directa a través de tres programas: Asistencia Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y lo que fue el Plan Potenciar, hoy dividido en dos: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

No es cierto, como señalan los críticos, que la gestión libertaria de Milei cortó “todos” los planes sociales. El Estado sigue llegando a un universo de más de 10 millones de personas.

Lo que sí recortó el ajuste fue la entrega de alimentos a comedores populares, y el financiamiento a cooperativas, que tuvieron un auge durante la gestión de Mauricio Macri y continuaron durante el gobierno anterior de Alberto Fernández.