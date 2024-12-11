El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, subió al estrado por primera vez este martes para declarar en un juicio por corrupción en Tel Aviv. Parado frente a los jueces, y mientras en Gaza su ejército mata palestinos sin cesar, rechazó todas las acusaciones en su contra y aseguró que estaba siendo “perseguido”.

Pero, ¿de qué se le acusa? Netanyahu enfrenta cargos de sobornos, fraude y abuso de la confianza pública en tres casos distintos, incluyendo la acusación de presuntamente negociar una cobertura más favorable en medios israelíes.

Esta es la primera vez que se realiza un proceso penal en el país contra un primer ministro en ejercicio. Este representa un momento crítico para el líder, quien también enfrenta una orden de arresto internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Sin embargo, Netanyahu dijo al declarar frente al tribunal que no le da tanta importancia a las acusaciones. "Estoy ocupado con asuntos de importancia mundial", afirmó, en referencia a los frentes que Israel ha abierto en Gaza, Líbano y ahora también en Siria.

Su narrativa no es nueva: el juicio comenzó en mayo de 2020, pero quedó interrumpido tras la incursión de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la brutal ofensiva que lanzó en respuesta. Desde entonces, presentó varias solicitudes para continuar retrasando el procedimiento con el argumento de estar enfocado en los acontecimientos en Gaza. Los líderes de la oposición acusan a Netanyahu de intensificar sus ataques contra el enclave palestina para evadir el juicio, una victoria que podría protegerlo de la condena y mantenerlo en el poder.

¿Cuáles son las acusaciones contra Netanyahu?

Netanyahu y su esposa, Sara, se han ganado la reputación de disfrutar de un estilo de vida lujoso. Ahora, están acusados de aceptar más de 260.000 dólares en bienes de lujo como cigarros, joyería y champán de benefactores multimillonarios a cambio de favores políticos y comerciales.

Las otras dos acusaciones giran en torno a los presuntos intentos de Netanyahu de negociar una cobertura más favorable en dos medios israelíes a cambio de debilitar a la competencia, así como de favorecer una operación empresarial del propietario del grupo.