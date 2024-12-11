España está en la mira de Washington por bloquear el ingreso a buques de carga que llevarían armas estadounidenses hacia Israel, reveló la Comisión Marítima Federal.

Este organismo, encargado de vigilar las condiciones que pueden afectar el transporte marítimo y el comercio internacional de Estados Unidos, anunció una investigación tras reportes de que España negó la entrada a sus puertos a por lo menos tres buques de carga: dos en noviembre y uno en mayo de 2024.

La comisión también anticipó multas millonarias en caso de que su investigación confirme que a los barcos se les vetó la entrada a España. Según el organismo, podrían ascender a los 2,3 millones de dólares por cada buque al que se le haya impedido el acceso a puertos españoles.

“La comisión está preocupada de que esta aparente política de negar la entrada a ciertos buques creará condiciones desfavorables para el transporte en el comercio exterior”, indicó.

Lo que ha dicho España

Las autoridades de España no hicieron comentarios inmediatos sobre los incidentes de noviembre. En mayo, sin embargo, el ministro de Transporte, Óscar Puente, dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España había rechazado una solicitud de atraque del buque de bandera danesa Marianne Danica, argumentando que “transportaba armas a Israel”.

Luego, el 17 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró al canal de noticias RTVE que este era el primer barco con armas destinadas a Israel al que se le negaba la entrada. "No vamos a contribuir a que lleguen más armas a Oriente Medio", señaló. Y agregó que la región "necesita paz".

La negativa de permitir el atraque del Marianne Danica, en el puerto de la ciudad de Cartagena, se produjo pocos días antes de que España, junto con Irlanda y Noruega, reconociera formalmente un estado palestino el 28 de mayo.