TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Presidente Erdogan anuncia reconciliación histórica entre Somalia y Etiopía
El presidente turco Erdogan afirmó que los líderes de Somalia y Etiopía alcanzaron un acuerdo para poner fin a una amarga disputa de casi un año, tras horas de negociaciones mediadas por Ankara.
Presidente Erdogan anuncia reconciliación histórica entre Somalia y Etiopía
En una conferencia de prensa conjunta en Ankara, el presidente turco Erdogan agradeció al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, su "histórica reconciliación". / Foto: AA / AA
Por Redacción
12 de diciembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitó al presidente de Somalia y al primer ministro de Etiopía por alcanzar una "reconciliación histórica con gran dedicación" durante las conversaciones de paz mediadas por Ankara, que buscan poner fin a la disputa sobre la región separatista de Somalilandia.

En una conferencia de prensa conjunta realizada en la capital turca, Ankara, el jueves por la noche, Erdogan agradeció al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y anunció que ambas partes acordaron una declaración conjunta para resolver el conflicto.

"Dimos el primer paso hacia un nuevo comienzo basado en la paz y la cooperación entre Somalia y Etiopía", afirmó Erdogan.

El mandatario señaló que la expectativa principal de Türkiye es establecer paz y estabilidad en esta importante zona de África. Además, dijo que confía que la declaración conjunta acordada entre Somalia y Etiopía sentará una base sólida para la cooperación y la prosperidad, basada en el respeto mutuo.

El presidente somalí, Mohamud, agradeció los esfuerzos de Türkiye para resolver el conflicto territorial y político de larga data entre Somalia y Etiopía, y aseguró que su país siempre ha sido y seguirá siendo "un verdadero amigo de Etiopía".

Por su parte, el primer ministro etíope, Ahmed, también destacó el papel de Türkiye y calificó las conversaciones de paz mediadas por Ankara como un "diálogo familiar" que logró un resultado beneficioso tanto para su país como para Somalia.

RECOMENDADOS

Según la Declaración de Ankara, ambas partes acordaron iniciar negociaciones técnicas, con la mediación de Türkiye, antes de finales de febrero de 2025 y concluirlas en un plazo de cuatro meses. También reafirmaron el respeto a la integridad territorial de Somalia, reconociendo los potenciales beneficios que Etiopía podría obtener con un acceso seguro al mar.

Tensiones entre Etiopía y Somalia

Las relaciones entre Etiopía y Somalia se deterioraron tras el acuerdo de Etiopía con la región separatista de Somalilandia el 1 de enero de este año, que le permitió usar el puerto de Berbera, en el Mar Rojo.

Türkiye ha estado trabajando para poner fin a las tensiones entre ambos países.

Etiopía perdió sus puertos en el Mar Rojo a principios de la década de 1990, tras la Guerra de Independencia de Eritrea, que duró de 1961 a 1991.

En 1991, Eritrea logró su independencia de Etiopía, lo que resultó en la creación de dos naciones separadas. Como consecuencia, Etiopía perdió el acceso directo al Mar Rojo y a sus principales puertos. Al carecer de acceso al mar, este país vio limitada su capacidad para desarrollar un comercio marítimo eficiente.

FUENTE:TRT Español
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato