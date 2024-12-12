El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitó al presidente de Somalia y al primer ministro de Etiopía por alcanzar una "reconciliación histórica con gran dedicación" durante las conversaciones de paz mediadas por Ankara, que buscan poner fin a la disputa sobre la región separatista de Somalilandia.

En una conferencia de prensa conjunta realizada en la capital turca, Ankara, el jueves por la noche, Erdogan agradeció al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y anunció que ambas partes acordaron una declaración conjunta para resolver el conflicto.

"Dimos el primer paso hacia un nuevo comienzo basado en la paz y la cooperación entre Somalia y Etiopía", afirmó Erdogan.

El mandatario señaló que la expectativa principal de Türkiye es establecer paz y estabilidad en esta importante zona de África. Además, dijo que confía que la declaración conjunta acordada entre Somalia y Etiopía sentará una base sólida para la cooperación y la prosperidad, basada en el respeto mutuo.

El presidente somalí, Mohamud, agradeció los esfuerzos de Türkiye para resolver el conflicto territorial y político de larga data entre Somalia y Etiopía, y aseguró que su país siempre ha sido y seguirá siendo "un verdadero amigo de Etiopía".

Por su parte, el primer ministro etíope, Ahmed, también destacó el papel de Türkiye y calificó las conversaciones de paz mediadas por Ankara como un "diálogo familiar" que logró un resultado beneficioso tanto para su país como para Somalia.