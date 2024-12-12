El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitó al presidente de Somalia y al primer ministro de Etiopía por alcanzar una "reconciliación histórica con gran dedicación" durante las conversaciones de paz mediadas por Ankara, que buscan poner fin a la disputa sobre la región separatista de Somalilandia.
En una conferencia de prensa conjunta realizada en la capital turca, Ankara, el jueves por la noche, Erdogan agradeció al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y anunció que ambas partes acordaron una declaración conjunta para resolver el conflicto.
"Dimos el primer paso hacia un nuevo comienzo basado en la paz y la cooperación entre Somalia y Etiopía", afirmó Erdogan.
El mandatario señaló que la expectativa principal de Türkiye es establecer paz y estabilidad en esta importante zona de África. Además, dijo que confía que la declaración conjunta acordada entre Somalia y Etiopía sentará una base sólida para la cooperación y la prosperidad, basada en el respeto mutuo.
El presidente somalí, Mohamud, agradeció los esfuerzos de Türkiye para resolver el conflicto territorial y político de larga data entre Somalia y Etiopía, y aseguró que su país siempre ha sido y seguirá siendo "un verdadero amigo de Etiopía".
Por su parte, el primer ministro etíope, Ahmed, también destacó el papel de Türkiye y calificó las conversaciones de paz mediadas por Ankara como un "diálogo familiar" que logró un resultado beneficioso tanto para su país como para Somalia.
Según la Declaración de Ankara, ambas partes acordaron iniciar negociaciones técnicas, con la mediación de Türkiye, antes de finales de febrero de 2025 y concluirlas en un plazo de cuatro meses. También reafirmaron el respeto a la integridad territorial de Somalia, reconociendo los potenciales beneficios que Etiopía podría obtener con un acceso seguro al mar.
Tensiones entre Etiopía y Somalia
Las relaciones entre Etiopía y Somalia se deterioraron tras el acuerdo de Etiopía con la región separatista de Somalilandia el 1 de enero de este año, que le permitió usar el puerto de Berbera, en el Mar Rojo.
Türkiye ha estado trabajando para poner fin a las tensiones entre ambos países.
Etiopía perdió sus puertos en el Mar Rojo a principios de la década de 1990, tras la Guerra de Independencia de Eritrea, que duró de 1961 a 1991.
En 1991, Eritrea logró su independencia de Etiopía, lo que resultó en la creación de dos naciones separadas. Como consecuencia, Etiopía perdió el acceso directo al Mar Rojo y a sus principales puertos. Al carecer de acceso al mar, este país vio limitada su capacidad para desarrollar un comercio marítimo eficiente.