En por los menos 48 idiomas, los lectores de "Cien años de soledad" han acompañado al coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, cuando "había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo". Y ahora, 57 años después de que esa frase del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez se imprimiera por primera vez en una editorial argentina, Netflix estrena para 190 países la adaptación televisiva de la mítica novela. Macondo, ese pueblo legendario que "Gabo" creó para fundar la historia de los Buendía, de todos los Aurelianos y de las mariposas amarillas, está en la pantalla chica.

Estos son cinco datos curiosos sobre la obra de García Márquez inspirada en el Caribe de Colombia, escrita en Ciudad de México e impresa por primera vez en Buenos Aires, a donde tuvo que mandarla en dos partes porque no tenía el dinero suficiente para costear un solo envío. Esa novela en cuyo título dejó planteada la promesa de un siglo de soledad, pero con la que terminó consagrando el realismo mágico y forjando un camino para la literatura de América Latina más allá de la región.

"Cien años de soledad" no iba a ser el título

García Márquez, de hecho, tenía en mente un nombre más corto y simple para esta novela: "La casa", según le escribió en una carta a su amigo Plinio Apuleyo Mendoza. En la misiva, del 22 de julio de 1966, Gabo dice que “en realidad, 'Cien años de soledad' fue la primera novela que traté de escribir, a los 17, y con el título 'La casa'". Un proyecto que, continúa, abandonó "al poco tiempo porque me quedaba demasiado grande”.

Pero entonces añade una frase que revela otra particularidad de esta obra: la idea le rondó la cabeza por décadas y nunca permitió que se le escapara. “Desde entonces no dejé de pensar en ella, de tratar de verla mentalmente, de buscar la forma más eficaz de contarla, y puedo decir que el primer párrafo no tiene una coma más ni una coma menos que el primer párrafo escrito hace veinte años”.

En un primer momento, García Márquez pensó en "La casa" porque buena parte de la obra se desarrollaba en el hogar de los Buendía. Pero luego cambió de idea cuando la historia empezó a extenderse hacia otras partes de Macondo, el pueblo.

Es "un vallenato de 450 páginas"

El vallenato, un género musical tradicional nacido en el norte de Colombia, en la región Caribe, siempre fascinó a García Márquez: lo acercaba a sus raíces. Al ritmo del acordeón, la caja (una pequeño tambor), y la guacharaca (instrumento de madera con ranuras), "las canciones del vallenato interpretan el mundo a través de relatos en los que se combinan el realismo y la imaginación", explica la Unesco, que declaró al género Patrimonio Cultural Inmaterial en 2015.

Durante una entrevista con la revista cubana Opina en 1985, Gabo compartió que parte importante de su inspiración para marcar el tono narrativo de "Cien años de soledad" fueron los juglares del vallenato que iban de pueblo en pueblo por todo el Caribe contando los sucesos de la región en canciones. “El hecho de que sean canciones que cuentan hechos reales me dio la idea de 'Cien años de soledad'”, afirmó. Y entonces remató: “¿Qué es Cien años de soledad? Pues, no es más que un vallenato de 450 páginas, realmente eso. Lo que hice con mi instrumento literario es lo mismo que hacen los autores de vallenato con sus instrumentos musicales”.

¿De dónde salió Macondo?

Macondo, el pueblo donde se vive toda la historia de "Cien años de soledad", ha salido de las páginas y la ficción para volverse un nombre común de tiendas, cafés, restaurantes y establecimientos, especialmente en Colombia. Al punto de que llegó a proponerse que al pueblo natal de García Márquez, Aracataca, se le añadiera Macondo en el nombre.

Sin embargo, antes de "Cien años de soledad", el uso de la palabra está un poco perdido entre la historia. ¿Cómo llegó entonces Gabo a hacerlo de su obra? ¿De dónde le vino la inspiración? La respuesta es complicada. Macondo es un árbol de la región Caribe que no produce flores ni frutos y que, según la Real Academia de la Lengua, es semejante a la ceiba.

Ahora bien, en su obra autobiográfica "Vivir para contarla", García Márquez relata que desde niño había visto la palabra Macondo escrita en la entrada de una finca. Y que eso le había llamado la atención. Sin embargo, tendrían que pasar años para que esa palabra viajara hasta su novela. Ocurrió cuando ya siendo adulto acompañó a su madre Luisa Santiaga a vender la casa donde él había crecido en Aracataca. En ese viaje, Macondo hizo mella en su pensamiento.