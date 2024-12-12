ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Palestinos necesitan 6.600 millones de dólares en ayuda humanitaria: ONU
La ONU calcula que se necesitan de forma urgente al menos 6.600 millones de dólares en asistencia humanitaria para cubrir las necesidades básicas de los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada.
Palestinos necesitan 6.600 millones de dólares en ayuda humanitaria: ONU
En el sur de Gaza, de 372 movimientos humanitarios coordinados, solo se permitieron 173. AA / AA
Por Redacción
12 de diciembre de 2024

La crisis humanitaria en Gaza empeora cada día, mientras el hambre se extiende por el enclave, los bombardeos de Israel no cesan y las medicinas necesarias para atender a los heridos se acaban. La ONU advierte que la asistencia es más urgente que nunca: calcula que, para aliviar la catastrófica situación, los palestinos deberían recibir al menos 6.600 millones de dólares en ayuda humanitaria.

En este contexto, la ONU urgió este miércoles a la comunidad internacional a reunir inicialmente 4.100 millones de dólares, los cuales luego se destinarán a asistencia humanitaria. Sin embargo, Stéphane Dujarric, portavoz de la secretaría general de la ONU, subrayó que los fondos solicitados son “menos de lo que se necesita” y reiteró que la cifra real necesaria alcanza al menos 6.600 millones de dólares, para atender las necesidades de aproximadamente 3,3 millones de personas en Gaza y la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada.

Tras remarcar que el enclave afronta un nivel de devastación “sin precedentes”, Dujarric dijo que las necesidades humanitarias en los territorios palestinos ocupados han aumentado debido al “deterioro de la situación” por los ataques de Israel y las “severas restricciones” impuestas al ingreso de ayuda.

“En Gaza, la velocidad y la escala de los asesinatos y la destrucción son algo nunca visto en el enclave en la historia reciente”, afirmó el portavoz, quien también destacó que los palestinos de aproximadamente el 80% del territorio están actualmente bajo órdenes de desplazamiento.

El plan presentado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas destinará aproximadamente el 90% de los recursos a Gaza, con el objetivo de asistir a sus 2,1 millones de habitantes. El resto de los fondos se emplearán para apoyar a 900.000 personas en la Cisjordania ocupada.

RECOMENDADOS

Israel ataca convoy de ayuda

El llamado de la ONU a la ayuda humanitaria surge en medio de un recrudecimiento de los ataques de Tel Aviv contra Gaza. En la madrugada de este martes, el ejército israelí mató al menos a 37 palestinos en una serie de bombardeos aéreos dirigidos contra guardias que escoltaban camiones de ayuda humanitaria, así como contra viviendas que albergaban a personas desplazadas.

Según reportó la Agencia Anadolu, basándose en testimonios de médicos, los dos ataques aéreos contra vehículos de ayuda ocurrieron en Rafah y Jan Yunis, cobrando la vida de 15 palestinos e hiriendo al menos a 30.

En el centro de Gaza, otros 15 palestinos fallecieron cuando una bomba impactó una vivienda que albergaba a miembros de la familia Habbash, en el campamento de refugiados de Nuseirat. Además, siete palestinos, incluidos niños, murieron en otro ataque contra un edificio en la Ciudad de Gaza.

Tras estos ataques, la cifra de muertos en el enclave asciende a 44.805, y la de heridos a 106.188, según el Ministerio de Salud de Gaza.

En este contexto, el 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, Israel enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques