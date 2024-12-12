El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumió un nuevo desafío: reintroducir la minería, prohibida desde 2017, para impulsar la economía. Sin embargo, su propuesta ha generado un profundo debate entre quienes ven una oportunidad para el país y quienes alertan sobre los riesgos ambientales.

Al anunciar su propuesta, Bukele señaló que El Salvador posee los yacimientos de oro "con mayor densidad por km2 en el mundo" y que, por eso, pedirá al Congreso que derogue la ley que prohíbe explotar estos recursos.

“Estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en 131.565 millones de dólares. Esto equivale al 380% del PIB", aseguró el mandatario cuando anticipó su intención de derogar la ley.

"Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana", sostuvo.

Generación de empleo

Muchos salvadoreños consideran que la decisión podría revitalizar la economía de El Salvador y crear gran cantidad de puestos de trabajo. Actualmente, el país tiene una tasa de pobreza del 27%, aunque ha registrado un crecimiento promedio del PIB del 2,1% anual desde que dolarizó su economía en el año 2001.

En este contexto, algunos ven a la minería como una oportunidad económica para el país, mientras que otros se muestran en desacuerdo.

Por ejemplo, al pie del cerro San Sebastián, en la antigua zona minera de Santa Rosa de Lima algunos vecinos apoyan la medida, mientras que otros se muestran en desacuerdo. Este distrito tuvo un papel protagónico en la prohibición de la minería hace siete años, ya que allí la minera estadounidense Commerce Group vio revocada su licencia en 2006 por la contaminación del río.