Desde la liberación de la prisión de Sednaya, símbolo del horror que padecieron millones de personas bajo el régimen del derrocado Bashar al Assad, muchos sirios no pueden conciliar el sueño.

Mientras los rebeldes celebraban esta semana en Damasco los "primeros respiros de libertad" tras una guerra civil que duró 14 años, salían a la luz vídeos de Sednaya que dejaban al descubierto las condiciones desgarradoras de un sitio conocido como el "matadero humano" del expresidente.

De allí comenzaron a aparecer prisioneros demacrados, casi como esqueletos vivientes, tras años de pasar hambre, y muchos también con problemas de memoria.

A medida que se difundía la noticia, familiares de quienes habían sido detenidos inundaban la prisión, impulsados por la esperanza y la desesperación de encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Su llegada generó un revuelo que complicó los esfuerzos por documentar el número de detenidos liberados, según informó Diab Serrieh, exrecluso y hoy director de la Asociación de Detenidos de la Prisión de Sednaya.

Raed Saleh, jefe de la Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos, pidió a las familias de desaparecidos no acudir a Sednaya para no obstaculizar las operaciones de búsqueda.

Durante los dos días siguientes, se utilizaron equipos especializados, unidades de búsqueda y rescate, expertos en penetración de paredes y perros adiestrados para localizar compartimentos ocultos dentro de la prisión.

Para revelar los secretos aún escondidos tras las puertas de hierro de Sednaya, se enviaron también cinco equipos de respuesta a emergencias, acompañados por guías que conocían perfectamente el diseño de la prisión. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la búsqueda no arrojó resultados.

El día que liberaron la prisión

"Un pequeño grupo de combatientes, miembros de la Brigada Qalamoun, se encargaron de liberar la prisión antes de que las fuerzas de socorro de Assad pudieran llegar a Damasco", cuenta Serrieh a TRT World, repasando los momentos cruciales del 8 de diciembre, día en que la prisión fue capturada y sus prisioneros liberados.

Los combatientes, según Serrieh, se acercaron primero a un retén a 700 metros de la prisión. Los guardias, tres soldados asustados, abandonaron el puesto sin resistencia, lo que les permitió avanzar.

Luego, se sucedió un tenso enfrentamiento con la guardia principal de la prisión hasta que los combatientes negociaron un acuerdo, permitiendo a los guardias huir a cambio de una entrada pacífica.

Según Serrieh, para asaltar la prisión y liberar a cientos de prisioneros, "sólo se necesitaron 20 combatientes". Equipados con una camioneta, ametralladoras de medio alcance y cinco motocicletas, liberaron cientos de prisioneros.

Dos días más tarde, funcionarios de la Defensa Civil Siria anunciaron el fin de la búsqueda de detenidos en la prisión de Sednaya. Dijeron que no se encontraron celdas sin abrir ni cámaras subterráneas secretas, a pesar de informes previos que sugerían su existencia.

Si bien cientos de detenidos fueron liberados, muchos más siguen desaparecidos, lo que deja a las familias sin respuestas sobre su destino.

Esta noticia, por lo pronto, deshizo las esperanzas de Hamza al-Bakar de encontrar a su padre, detenido durante años en la prisión de Sednaya. En declaraciones a TRT World, el joven dijo que aún no está del todo convencido con los resultados de la investigación.

"Al principio, los funcionarios afirmaron que las cámaras de vigilancia mostraban a los prisioneros todavía encerrados en sus celdas, pero el lunes, el discurso cambió. ¿Cómo es posible que de una prisión con miles de detenidos, solo sean liberados 4.000? ¿Dónde están los demás?"

Serrieh estimó que aproximadamente 2.000 prisioneros, principalmente detenidos políticos, fueron liberados. Pero en el caos de la liberación, los registros exactos se perdieron. Un documento obtenido recientemente reveló que 1.460 prisioneros estaban recluidos a fines de noviembre en el brutal "edificio rojo" de Sednaya.

"El caos emocional dio lugar a una oleada de rumores y conceptos equivocados. Por ejemplo, la prisión no alberga a mujeres ni niños, ni tiene mazmorras subterráneas o cámaras secretas. Sednaya consta de tres pisos, un diseño sombrío pero sencillo", añade Serrieh. Las imágenes emitidas por los medios que mostraban a mujeres y niños siendo liberados en realidad eran de otra prisión, no de Sednaya.

Familias angustiadas

Tras la liberación de Sednaya, las redes sociales difundían las listas de detenidos liberados, mientras las familias compartían fotografías de sus seres queridos, desesperadas por encontrar pistas.

Así, surgieron nuevas bases de datos digitales que permitían buscar a los detenidos por su nombre. Pero las imprecisiones de las listas, combinadas con rumores y afirmaciones no verificadas, sólo alimentaron falsas esperanzas.