Paraguay se ha convertido en el primer país en reabrir su embajada en Jerusalén desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el 7 de octubre del año pasado. La medida ha provocado una fuerte condena por parte de la Autoridad Palestina.El presidente paraguayo, Santiago Peña, viajó a Israel el miércoles y se trasladó a Jerusalén ocupada, donde junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reabrió la embajada.

Paraguay, que tiene una comunidad judía más pequeña que las de otros países de América Latina, se ha convertido en uno de los aliados más cercanos a Tel Aviv en la región. La reapertura de su embajada es significativa para el Gobierno de Netanyahu, que se encuentra cada vez más aislado en la comunidad global y recibe constantes condenas por sus ataques en Gaza.

En este contexto, Netanyahu celebró la decisión de Peña, asegurando que es "valiente" y que fortalecerá la "amistad histórica" entre ambos países. "No abandonaremos a Israel", dijo el presidente paraguayo. “Esperamos inspirar a más naciones a que muevan sus embajadas a Jerusalén", sostuvo Peña durante un discurso que brindó en el parlamento israelí, conocido como Knesset.

La Autoridad Palestina, por su parte, criticó enérgicamente la decisión de Paraguay.Esta medida es “una violación del derecho internacional, de las resoluciones de la ONU y de la opinión de la Corte Internacional de Justicia”, según indicó el jueves el Ministerio de Exteriores palestino.

El Ministerio añadió que el Gobierno de Peña se sitúa “en el lado equivocado de la historia” por “premiar la ocupación israelí por seguir cometiendo genocidio contra el pueblo palestino”.

Una decisión revocada

No es la primera vez que Paraguay abre su embajada en Jerusalén: ya lo había hecho en el año 2018, bajo el gobierno del entonces presidente Horacio Cortés.

En ese momento, Paraguay se había unido a un pequeño grupo de países que movieron sus embajadas allí luego de que lo hiciera Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Actualmente, también Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea y Kosovo tienen sus embajadas en esta ciudad. Asimismo, el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró en febrero de este año que planea trasladar la embajada de su país desde Tel Aviv a Jerusalén.

Tras el mandato de Cortés, el presidente Mario Abdo Benítez decidió revertir esta medida y trasladar nuevamente la embajada a Tel Aviv.