Relatos e imágenes desgarradoras se conocieron luego de que Israel perpetrara “una masacre bárbara y atroz” contra el campo de refugiados de Nuseirat, en Gaza, este viernes. El brutal ataque mató al menos a 33 personas y dejó a otras 84 heridas o desaparecidas bajo los escombros, en su mayoría, mujeres y niños.

La Oficina de Medios de Gaza condenó la masacre, que tuvo como objetivo un bloque residencial donde vivían decenas de civiles. "La zona atacada estaba compuesta por múltiples edificios de apartamentos densamente poblados con personas desplazadas que habían huido de sus hogares debido a bombardeos previos", señaló, calificando la masacre como “bárbara y atroz”.

Este ataque, agregó, forma parte de una “política más amplia de desplazamiento forzado, una violación del derecho internacional y un crimen de lesa humanidad”. También señaló que, debido a la presión sobre el sistema sanitario colapsado de Gaza y a que los hospitales y centros médicos están siendo atacados de manera sistemática, resulta difícil para los palestinos heridos recibir atención médica.

Los informes indican que la mayoría de los fallecidos eran miembros de la familia al-Sheikh Ali. Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 1.410 familias palestinas han sido completamente borradas del registro por la muerte de todos sus integrantes bajo las bombas israelíes, según datos publicados este domingo por las autoridades gazatíes.

Fotografías tomadas en Nuseirat que fueron enviadas a la prensa mostraban un edificio completamente destruido junto a personas, entre ellos niños, que caminaban entre los escombros calcinados mientras el humo se elevaba entre montones de pertenencias esparcidas. Rescatistas palestinos buscaban más cuerpos que pudieran haber quedado atrapados.

Mientras bombardea, continúa bloqueando ayuda humanitaria

El ejército israelí bloqueó este jueves un convoy de la ONU que transportaba combustible y suministros médicos destinados a apoyar al Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, según informó Hussam Abu Safiya, el director del hospital.