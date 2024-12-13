ORIENTE MEDIO
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“Una masacre bárbara y atroz”: ataque israelí contra refugiados en Nuseirat
Israel bombardeó edificios donde se refugiaban desplazados en el campo de Nuseirat, en Gaza. El ataque mató al menos a 33 palestinos e hirió a más de 80, dejando un panorama devastador.
“Una masacre bárbara y atroz”: ataque israelí contra refugiados en Nuseirat
Palestinos heridos, incluidos niños, son trasladados al hospital Al-Awda para recibir tratamiento tras un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el campo de refugiados de Nuseirat, en Deir al-Balah, Gaza, el 12 de diciembre de 2024. / Foto: AA / AA
Por Redacción

Relatos e imágenes desgarradoras se conocieron luego de que Israel perpetrara “una masacre bárbara y atroz” contra el campo de refugiados de Nuseirat, en Gaza, este viernes. El brutal ataque mató al menos a 33 personas y dejó a otras 84 heridas o desaparecidas bajo los escombros, en su mayoría, mujeres y niños.

La Oficina de Medios de Gaza condenó la masacre, que tuvo como objetivo un bloque residencial donde vivían decenas de civiles. "La zona atacada estaba compuesta por múltiples edificios de apartamentos densamente poblados con personas desplazadas que habían huido de sus hogares debido a bombardeos previos", señaló, calificando la masacre como “bárbara y atroz”.

Este ataque, agregó, forma parte de una “política más amplia de desplazamiento forzado, una violación del derecho internacional y un crimen de lesa humanidad”. También señaló que, debido a la presión sobre el sistema sanitario colapsado de Gaza y a que los hospitales y centros médicos están siendo atacados de manera sistemática, resulta difícil para los palestinos heridos recibir atención médica.

Los informes indican que la mayoría de los fallecidos eran miembros de la familia al-Sheikh Ali. Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 1.410 familias palestinas han sido completamente borradas del registro por la muerte de todos sus integrantes bajo las bombas israelíes, según datos publicados este domingo por las autoridades gazatíes.

Fotografías tomadas en Nuseirat que fueron enviadas a la prensa mostraban un edificio completamente destruido junto a personas, entre ellos niños, que caminaban entre los escombros calcinados mientras el humo se elevaba entre montones de pertenencias esparcidas. Rescatistas palestinos buscaban más cuerpos que pudieran haber quedado atrapados.

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Mientras bombardea, continúa bloqueando ayuda humanitaria

El ejército israelí bloqueó este jueves un convoy de la ONU que transportaba combustible y suministros médicos destinados a apoyar al Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, según informó Hussam Abu Safiya, el director del hospital.

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En un comunicado, Abu Safiya declaró que la delegación de la Organización Mundial de la Salud les notificó que el ejército israelí negó la entrada del convoy, obligándolo a regresar al sur de Gaza.

Destacando la crítica situación, el director del hospital afirmó: "Existe una grave escasez de suministros médicos necesarios para tratar las lesiones que llegan al hospital. Estamos operando con capacidad mínima y recursos limitados".

"Las operaciones diarias se llevan a cabo bajo constantes bombardeos, amenazas y temor, con metralla cayendo en secciones del hospital debido a los ataques cercanos", agregó Abu Safiya.

El bloqueo de la ayuda para el hospital ocurrió apenas un día después de que ataques aéreos dirigidos contra guardias que escoltaban camiones de ayuda humanitaria cobraran la vida de al menos 15 personas.

Durante los 14 meses de la guerra en curso contra Gaza, los repetidos ataques de Israel a edificios e instalaciones civiles –mezquitas, iglesias, viviendas, hospitales y otros– han generado condenas internacionales y han sido identificados como posibles crímenes de guerra.

En octubre de 2023, Israel lanzó una ofensiva genocida contra Gaza que, hasta ahora, ha dejado más de 44.800 muertos, en su mayoría mujeres y niños.

El aumento de ataques de los últimos meses ha provocado una creciente condena internacional, con funcionarios e instituciones denunciando los ataques y el bloqueo de la ayuda humanitaria como un intento deliberado de destruir a la población.

En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra contra Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
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