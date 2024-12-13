"Nuestros días junto a mi esposa estaban lejos del ajetreo de la vida cotidiana", recuerda Yahya Haboush. "¿Qué otra cosa se puede esperar de dos personas enamoradas?".

Yahya vivía junto a su esposa, Amjad, en una casa en el norte de Gaza, cerca del puerto. Allí, las mañanas transcurrían bebiendo café --“era sagrado para nosotros”, cuenta--. Luego, Yahya viajaba diez minutos a su trabajo, mientras veía desfilar a los vendedores de pescado, que le hacían acordar a su padre.

A sus 33 años, mientras construía su familia, trabajaba como jefe del departamento de capacitación del Colegio de Abogados de la zona. Su misión: guiar a los nuevos graduados de derecho en su futura vida profesional. Le apasionaba tanto su trabajo que a menudo se quedaba allí hasta las 11 de la noche. Sobre su escritorio, había una foto de sus dos hijos: Suhail, de 11 años, y Muhammad, de 6.

Pero su vida estaba lejos de ser un cuento de hadas.

Ya antes del 7 de octubre del 2023, Yahya enfrentaba serios desafíos. Uno de sus hijos padecía parálisis cerebral, una condición que requería atención constante y recursos considerables.

"Buscar polvos nutricionales especiales, pañales y tratamiento diario”, enumera Yahya. "Todas esas cosas hicieron que mi pelo se pusiera blanco".

El peso de la responsabilidad lo sumergió en una depresión profunda. Necesitó antidepresivos para salir adelante. Más allá de eso, encontraba consuelo y propósito en el trabajo. Y cada nuevo abogado que capacitaba, veía cifrado allí un futuro ideal para sus hijos.

Huir de las bombas seis veces

Todo cambió con el inicio del genocidio de Israel en Gaza. La familia se vio forzada a huir —no una, sino seis veces—, y cada desplazamiento fue más traumático que el anterior.

"La palabra ‘desplazamiento’ no describe lo que sucedía”, relata Yahya. “Era un intento de escapar de las garras de la muerte".

La primera evacuación fue traumática. Con apenas una bolsa con todas sus pertenencias, Yahya y su esposa tuvieron que tomar decisiones apresuradas sobre qué llevar y qué dejar.

"Cargué a Suhail", relata Yahya, “mientras mi esposa llevaba a Muhammad en brazos”. El sonido que más lo persigue de ese episodio no fueron las explosiones, sino los lamentos de su esposa. “Era tanto el miedo que teníamos por nuestros hijos", evoca.

El dolor de perder a sus dos hijos y un bebé en camino

En medio del caos y la destrucción, Yahya dejó atrás mucho más que su hogar. Su esposa embarazada y bajo tratamiento de fertilidad, aterrada por las explosiones, perdió a su futuro bebé.

Pero el golpe más devastador estaba por llegar: debido a la falta de tratamiento adecuado y alimentos especiales, fallecieron sus dos hijos.