La caída del régimen de Assad en Siria marca potencialmente el fin del movimiento político y militar nacionalista panárabe representado por el Partido Baaz. Y anuncia, en una coyuntura crucial de la historia, una nueva era para Oriente Medio.

Los expertos y analistas afirman que la ideología del Partido Baaz era “poco práctica” y sus regímenes autoritarios estaban destinados, desde el comienzo, al fracaso.

“Muchos dirán que el Baazismo estaba muerto desde el principio, pues era una ideología poco práctica construida sobre una premisa falsa”, dice Mostafa Minawi, profesor de historia especializado en Oriente Medio en la Universidad de Cornell y miembro del Centro Nacional de Humanidades.

Las raíces del Partido Baaz se remontan a fines de la década de 1940, cuando el movimiento nacionalista árabe surgió bajo el liderazgo de Michel Aflaq, un sirio cristiano, Salah al-Din al-Bitar, un árabe sunita de Damasco, y Zaki al-Arsuzi, un alauita de Latakia.

Si bien en los años 1950 y 1960, el Partido Baaz –que mezclaba ideas socialistas con nacionalismo árabe y una versión radical del secularismo– prometía la Ilustración árabe en Oriente Medio, rápidamente se convirtió en un aparato represivo en manos de líderes autocráticos como Hafez Al-Assad en Siria y Saddam Hussein en Iraq, que gobernaron sus naciones con puño de hierro.

En febrero y marzo respectivamente de 1963, el Partido Baaz tomó el poder en Iraq y Siria mediante golpes militares, y se mantuvo durante décadas gracias a un gobierno autocrático de partido único.

Represión de los disidentes

En Iraq y Siria, el Partido Baaz se manifestó “en regímenes autoritarios que utilizaron el manto de la unidad árabe para reprimir” a disidentes de diferentes orígenes étnicos y sectarios, explica el profesor de historia Minawi, cuyo reciente libro sobre el gobierno otomano en Oriente Medio fue co-ganador en 2023 del Premio Albert Hourani de la Asociación de Estudios de Oriente Medio.

Pero, a pesar de imaginar un estado panárabe en todo Oriente Medio, el liderazgo del partido en Siria e Iraq nunca pudo, a lo largo de décadas, llegar a un acuerdo real para unir a sus estados en el poder.

Tras la ocupación estadounidense de 2003, el partido Baaz liderado por Saddam Hussein fue aniquilado en Iraq, mientras que el Baazismo sirio se hundió recientemente con la eliminación del poder de Bashar al Assad, hijo de Hafez al Assad y figura principal del partido.

“La caída del Baazismo marca un punto de inflexión importante para Siria y la región en general”, advierte Sean Foley, profesor de historia especializado en Medio Oriente y mundo islámico, en la Universidad Estatal de Middle Tennessee.

“El Baazismo ha sido parte de la historia y del sistema político de la región durante décadas, incluso antes de que tomara el poder en Iraq y luego en Siria”, agrega Foley a TRT World.

“Era una parte tan establecida del panorama, que en una clase de literatura que tomé en Damasco en 2003, un profesor dijo que estaba convencido de que el partido Baazista permanecería en el poder en Siria para siempre”.

Los regímenes del Partido Baaz en Siria e Iraq se convirtieron en estados policía, a los que Samer al-Khalil llamó famosamente “La República del Miedo”, un best seller para describir, según sugiere Foley, las políticas brutales y opresivas de Saddam Hussein. Al-Khalil, cuyo verdadero nombre es Kanan Makiya, es un académico iraquí-estadounidense criticado por apoyar la invasión estadounidense de Iraq.

Pero con la eliminación del último régimen Baaz en Siria, ahora la región tiene, según Foley, “una oportunidad de construir algo nuevo y mejor”.

“Como me dijo un sirio que vive en el país: el día que cayó Asad, los sirios estaban convencidos de que el futuro sería mejor. Nada podía ser peor que la vida que llevaban bajo el régimen de Assad. Eso lo dice todo”.

Relacionado Quién es Al-Bashir, el tecnócrata que liderará Siria tras la caída de Assad

Ascenso y caída

Los defensores del partido Baaz, que significa renacimiento en árabe, surgieron en Oriente Medio justo después de que las potencias colonialistas occidentales pusieran fin a sus mandatos formales tras la Primera Guerra Mundial en Iraq, Siria y otros estados. Un escenario que dejó a la región con profundas divisiones y 22 estados árabes.

Minawi dice que la ideología Baazista surgió como contrapeso a la hegemonía occidental en Oriente Medio, después del colapso del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial.

“El Baazismo fue una idea que surgió como producto de un momento histórico específico en el que se pensó en un imaginario de ‘renacimiento árabe’ como una ideología unificadora contraria a las ideologías impuestas por el colonialismo occidental post-otomano”, añade Minawi.