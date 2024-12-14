TÜRKİYE
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Nuevo gobierno sirio no reconocerá a terroristas de PKK/YPG: ministro Fidan
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, dijo que Ankara busca que el terrorismo no tenga cabida en Siria. Y advirtió a los terroristas de PKK que "o se disuelven o serán disueltos".
Nuevo gobierno sirio no reconocerá a terroristas de PKK/YPG: ministro Fidan
La embajada de Türkiye en Damasco, Siria, retoma sus actividades este sábado, anunció el ministro Fidan. / Foto: AA / AA
Por Redacción

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que el gobierno de transición en Siria no tendrá vínculos con el grupo terrorista PKK/YPG. Y añadió que la embajada de Ankara en Damasco reinicia sus actividades este sábado.

En una entrevista con la emisora privada NTV este viernes, Fidan sostuvo que Siria cuenta ahora con un "gobierno nacional soberano" capaz de recuperar su territorio. Y argumentó que este gobierno de transición no reconocería la autoridad ni del grupo terrorista PKK/YPG ni de "ninguna otra fuerza" en su suelo.

El objetivo es implementar una estructura en Siria donde no exista el terrorismo, donde las organizaciones terroristas como el PKK/YPG y Daesh no reciban apoyo, donde las minorías no sean maltratadas y las necesidades básicas estén satisfechas, agregó Fidan.

En su campaña terrorista de 40 años contra Türkiye, el PKK –catalogado como organización terrorista por este país, EE.UU. y la UE– ha sido responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluidas mujeres, niños, bebés y ancianos.

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El YPG es una rama del PKK en Siria, una zona donde, durante años, el grupo ha tratado de establecer un corredor terrorista a lo largo de la frontera turca.

El máximo diplomático de Türkiye advirtió que nadie debería involucrarse con armas de destrucción masiva y que no debería haber amenazas para los países de la región.

También mencionó que la unidad, la integridad y la paz de Siria deben garantizarse a través de un gobierno inclusivo.

Fidan subrayó el objetivo estratégico de Türkiye de eliminar al PKK/YPG, al advertir: "O se disuelven o serán disueltos".

En cuanto al retorno seguro de millones de refugiados sirios, dijo que el número de personas que vuelven aumentará a medida que mejoren las condiciones en el país vecino.

La estrategia de Türkiye sobre el YPG

Aunque Türkiye tiene los recursos y capacidades para actuar, Ankara esperará inicialmente a que la nueva administración en Siria tome medidas para neutralizar la amenaza del PKK/YPG, dijo Fidan.

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Por otra parte, especialmente cuando se esté eliminando al YPG, se debe tener cuidado para asegurar que los kurdos, que han vivido en las antiguas ciudades de la región durante siglos, no hagan daño, agregó.

"Esto se debe a que la opresión que el YPG ha infligido sobre los árabes y kurdos siempre ha sido evidente. Los mantienen bajo presión y control a través de la coerción", dijo.

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Fidan señaló que, en la primera fase, todos los combatientes terroristas internacionales no sirios dentro de las filas de las YPG/PKK deben abandonar el país lo antes posible.

En la segunda etapa, el diplomático subrayó que toda la estructura de mando del YPG, incluidos los miembros sirios, también debería salir del país.

Además, dijo que los cuadros no pertenecientes al PKK deberían desarmarse, integrarse pacíficamente en el marco de la nueva administración y volver a la vida civil en Siria.

Se pidió a Rusia e Irán que no intervinieran militarmente

Fidan destacó que Türkiye había instado a Rusia e Irán a no intervenir militarmente en favor de Bashar al Assad mientras los grupos opositores al régimen hacían su avance relámpago hacia Damasco, lo que terminó con el derrocamiento de Assad y su huida a Moscú.

"Lo más importante era hablar con los rusos y los iraníes para asegurarnos de que no entraran en la ecuación militarmente. Tuvimos reuniones con ellos y lo entendieron", dijo Fidan a NTV.

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También señaló que si Moscú y Teherán, ambos aliados clave de Assad desde el comienzo de la guerra civil en 2011, hubieran acudido en ayuda del régimen, los grupos opositores igual habrían podido ganar, pero el resultado habría sido mucho más violento. "Si Assad hubiera recibido apoyo, la oposición podría haber logrado la victoria con su determinación, pero habría llevado mucho tiempo y podría haber sido sangrienta", dijo.

El objetivo de Türkiye era "mantener conversaciones centradas en los dos actores más importantes para garantizar la mínima pérdida de vidas", completó Fidan.

FUENTE:TRTWorld and agencies
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