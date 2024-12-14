La crisis política en Corea del Sur entró en un nuevo capítulo este sábado, luego de que el Parlamento del país aprobara la destitución del presidente Yoon Suk Yeol por declarar una ley marcial el pasado 3 de diciembre.

De los 300 diputados del Parlamento, 204 votaron a favor de destituir al presidente por insurrección, mientras que 85 votaron en contra, según los resultados anunciados por la presidencia de la cámara. También hubo tres abstenciones y ocho votos nulos.

Los poderes y deberes presidenciales de Yoon, de 63 años, quedarán suspendidos después de que se le entreguen a él y a la Corte Constitucional copias de un documento sobre la decisión.

El tribunal tiene hasta 180 días para determinar si destituye a Yoon como presidente o si le restaura sus poderes. En caso de que sea removido del cargo, se deben celebrar elecciones nacionales para su sucesor en un plazo de 60 días.

Esta es la segunda moción de destitución que vota el Parlamento de Corea del Sur. El primer intento, que fracasó, se realizó el pasado 7 de diciembre, sin obtener el apoyo necesario.

Las calles de Seúl, la capital de Corea del Sur, también se llenaron de manifestantes este sábado antes de la votación del Parlamento. Miles de surcoreanos protestaron en manifestaciones rivales a favor y en contra del presidente Yoon.

"Si Yoon no es destituido hoy, volveré la próxima semana", aseguró el manifestante Yoo Hee-jin, de 24 años, a la agencia de noticias AFP, antes del voto parlamentario. Al otro lado de Seúl, cerca de la plaza Gwanghwamun, miles de personas marcharon entonando canciones patrióticas para apoyar al mandatario."Yoon no tenía otra opción que declarar la ley marcial. Apruebo cada decisión que tomó", expresó en la manifestación Choi Hee-sun, de 62 años

¿Qué pasó con la ley marcial?