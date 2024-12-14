ORIENTE MEDIO
Türkiye y actores clave se reúnen en Jordania para abordar el tema de Siria
La cumbre en Jordania reúne a actores regionales e internacionales clave, entre ellos Türkiye, Estados Unidos, la Unión Europea y las naciones árabes, para abordar los desafíos de Siria.
14 de diciembre de 2024

Jordania dio inicio este sábado a una serie de conversaciones sobre Siria, reuniendo a ministros de Relaciones Exteriores y a altos funcionarios de diversos países para abordar los acontecimientos que se desarrollan tras la caída del régimen de Bashar Assad.

Representantes de 13 países –entre ellos Türkiye, Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga Árabe y el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen– participan en las conversaciones, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu.

Jordania, que comparte frontera con Siria, es el anfitrión de las conversaciones que se llevan a cabo en la ciudad de Aqaba, en el mar Rojo, como parte de los esfuerzos para fomentar la estabilidad regional y la cooperación internacional después de la caída del régimen de Assad.

En la agenda está prevista una reunión del Grupo de Contacto Ministerial Árabe sobre Siria, que incluye a Jordania, Arabia Saudita, Iraq, Líbano, Egipto y el secretario general de la Liga Árabe.

A esto le seguirá una sesión más amplia en la que participarán los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Estados Unidos y Francia, junto con representantes del Reino Unido, Alemania y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

Se espera que los participantes mantengan conversaciones con el rey Abdullah II de Jordania más tarde este sábado, seguidas de una conferencia de prensa en la que participarán varios ministros.

Assad, líder del régimen sirio durante casi 25 años, huyó a Rusia después de que los grupos de la oposición tomaran el control de la capital, Damasco, el 8 de diciembre, poniendo fin al régimen del Partido Baath, que había estado en el poder en Siria desde 1963.

FUENTE:TRTWorld and agencies
