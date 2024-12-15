La estabilidad en Siria es crucial no solo para Oriente Medio sino también para el mundo, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante una reunión de alto nivel sobre el futuro de ese país, que se realizó en la ciudad de Aqaba, Jordania.

Durante su intervención en la cumbre, tras el colapso del régimen de Bashar al-Assad, Fidan pidió "un proceso de transición ordenado, inclusivo y liderado por los sirios" para guiar a la nación en esta encrucijada histórica.

"No debemos permitir que el terrorismo se aproveche de este período de transición de ninguna manera", advirtió Fidan el sábado, por lo que instó a la cooperación internacional a garantizar que el proceso siga siendo pacífico y constructivo.

Preservar las instituciones mientras se implementan reformas

El ministro destacó la importancia de preservar las instituciones estatales de Siria para mantener el orden y la estabilidad, al mismo tiempo que se introducen las reformas necesarias.

Insistió en que el pueblo sirio merece vivir en seguridad, libertad y prosperidad, subrayando la necesidad de una Siria estable y unida para beneficiar tanto a la región como a la comunidad mundial.

Al destacar la riqueza del tejido social de Siria, Fidan pidió respeto por todas las minorías y la adhesión a los principios de unidad, reconciliación mutua e inclusión durante la transición.

Advertencia contra el terrorismo y la migración irregular

Fidan lanzó una dura advertencia contra cualquier paso en falso en el proceso de transición, al señalar que la inestabilidad podría desencadenar oleadas de migración irregular, las cuales afectarían a los países vecinos.

También enfatizó la continua amenaza que plantean los grupos terroristas, en especial el PKK/YPG, que han explotado el caos de Siria.

“El PKK ha tratado de reestructurarse bajo la apariencia de la organización SDF durante la inestabilidad de Siria”, dijo Fidan. “Seguimos combatiendo el terrorismo del PKK/YPG, persiguiéndolos dondequiera que estén”, añadió.

Fidan también reafirmó el compromiso de Türkiye de distinguir a los kurdos sirios de los grupos terroristas, apoyando a los representantes kurdos legítimos que defienden sus derechos en Damasco.

El llamado a que terminen los ataques de Israel