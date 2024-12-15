Ahmad al Sharaa, líder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), uno de los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad, ha destacado la necesidad de que Siria pase de una "mentalidad revolucionaria a una centrada en lo estatal", para poder construir una nación basada en el Estado de derecho y en instituciones fuertes, que aseguren una estabilidad sostenible.

En declaraciones a Syria TV, que transmite desde Türkiye, Sharaa describió la devastación en Damasco y el país, mientras instó a un enfoque bien desarrollado para poner fin a la tragedia en curso.

"Los esfuerzos para derrocar al régimen se han estado preparando durante años", dijo antes de subrayar la importancia de construir una nueva Siria basada en la justicia y la salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos.

Sharaa señaló la necesidad de evitar los errores previos que se ​​cometieron bajo el régimen del derrocado Bashar al-Assad. Y añadió que el nuevo liderazgo en Siria está comprometido a poner fin a la participación del régimen en la producción de la droga sintética captagon.

Reflexionando sobre el pasado, condenó a la Fuerza Aérea rusa por atacar fuertemente zonas civiles y expresó su preocupación ante la posibilidad de que se puedan utilizar tácticas similares en el norte de Siria. Advirtió que tales acciones podrían conducir a una crisis humanitaria similar a la de Gaza, exacerbando el sufrimiento en la región.

Criticando las recientes acciones israelíes en Siria, Sharaa dijo: "Los argumentos de Israel ahora son infundados y no justifican sus recientes violaciones". Acusó a Tel Aviv de infringir los límites de su presencia en Siria, lo que dijo ha aumentado aún más las tensiones regionales.