Gobernanza y justicia, clave para el futuro de Siria: líder del grupo HTS
Ahmad al Sharaa, líder de HTS, uno de los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad en Siria, dice que es necesario evolucionar de una "mentalidad revolucionaria" a una “centrada en el Estado”.
El líder de HTS, Ahmad al Sharaa, habla en la mezquita de los Omeyas en Damasco, Siria, el 8 de diciembre de 2024. / Foto: AP / AP
Por Redacción
15 de diciembre de 2024

Ahmad al Sharaa, líder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), uno de los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad, ha destacado la necesidad de que Siria pase de una "mentalidad revolucionaria a una centrada en lo estatal", para poder construir una nación basada en el Estado de derecho y en instituciones fuertes, que aseguren una estabilidad sostenible.

En declaraciones a Syria TV, que transmite desde Türkiye, Sharaa describió la devastación en Damasco y el país, mientras instó a un enfoque bien desarrollado para poner fin a la tragedia en curso.

"Los esfuerzos para derrocar al régimen se han estado preparando durante años", dijo antes de subrayar la importancia de construir una nueva Siria basada en la justicia y la salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos.

Sharaa señaló la necesidad de evitar los errores previos que se ​​cometieron bajo el régimen del derrocado Bashar al-Assad. Y añadió que el nuevo liderazgo en Siria está comprometido a poner fin a la participación del régimen en la producción de la droga sintética captagon.

Reflexionando sobre el pasado, condenó a la Fuerza Aérea rusa por atacar fuertemente zonas civiles y expresó su preocupación ante la posibilidad de que se puedan utilizar tácticas similares en el norte de Siria. Advirtió que tales acciones podrían conducir a una crisis humanitaria similar a la de Gaza, exacerbando el sufrimiento en la región.

RelacionadoCaída de Assad marca un giro radical en la política y resistencia palestina

Criticando las recientes acciones israelíes en Siria, Sharaa dijo: "Los argumentos de Israel ahora son infundados y no justifican sus recientes violaciones". Acusó a Tel Aviv de infringir los límites de su presencia en Siria, lo que dijo ha aumentado aún más las tensiones regionales.

Si bien Sharaa reconoció el profundo debilitamiento de Siria tras años de conflicto, subrayó que ahora hay que centrarse en la reconstrucción y la estabilización en lugar de dejarse arrastrar hacia nuevos conflictos que podrían causar más destrucción.

También pidió a la comunidad internacional que intervenga urgentemente y asuma la responsabilidad de aliviar las tensiones, subrayando la importancia de controlar la situación, respetar la soberanía de Siria y evitar una mayor desestabilización.

Sharaa hizo hincapié en la diplomacia como el único camino viable para lograr la seguridad y la estabilidad, señalando que el futuro de Siria depende de mantener la unidad que permitió la caída del régimen.

RelacionadoNuevo gobierno sirio no reconocerá a terroristas de PKK/YPG: ministro Fidan

También criticó el "proyecto expansionista" de Irán en la región, describiéndolo como una amenaza para los países vecinos del Golfo. "Hemos conseguido poner fin a la presencia de Irán en Siria. Sin embargo, no tenemos enemistad con el pueblo iraní. Nuestro problema son las políticas que dañan a nuestro país", dijo.

En cuanto a las relaciones con Rusia, Sharaa dijo que el liderazgo sirio está evitando la provocación y permitiendo que Moscú reevalúe sus vínculos con Damasco en beneficio mutuo.

También enfatizó la necesidad de gestionar con cuidado las relaciones internacionales en esta etapa. "Nuestra prioridad ahora es satisfacer las necesidades básicas de las personas y trabajar por un futuro más estable y justo", afirmó.

FUENTE:TRT World
