Omar Tello se detiene con sus manos entrelazadas y mira al piso, buscando especies para mostrar en su jardín en el Puyo, en la provincia de Pastaza, al este de Ecuador, entre los Andes y la cabecera de la selva amazónica. Mientras camina y explica sobre las plantas, los turistas notan fácilmente su vasto conocimiento.

Es de esperarse. Omar restauró y reforestó en su tiempo libre más de siete hectáreas de bosque junto a su familia para, finalmente, dedicarse a tiempo completo a su sueño.

En 1980, Tello dejó su trabajo como contador. Una decisión que muchos juzgaron como una locura, pero para él era una visión: reforestar el bosque que vio perderse por la tala de árboles y la ganadería.

La deforestación en la Amazonía ecuatoriana

La expansión de la ganadería, el desarrollo de infraestructura, la extracción de recursos madereros, y la explotación de hidrocarburos son algunas de las amenazas que enfrenta la amazonía.

Según la ONG Ecociencia, en la Amazonía ecuatoriana se destinaron más de 486 hectáreas a la minería, tala y agricultura entre 1985 y 2022. En ese mismo periodo, el área perdió 500.000 hectáreas de cobertura natural. Es decir, el 6,6% de sus suelos.

Ángela Tello, hija de Omar, recuerda el amor por la naturaleza de su papá, y cómo ahorraba dinero para comprar tierra. “Esto era solo barro”, rememora ella sobre la tierra que, antes de que Tello la comprara, se había convertido en un lugar para que el ganado pastara en la zona o para el monocultivo de caña de azúcar.

Todas las mañanas entre semana, de 5 a 7, Omar solía trabajar la tierra antes de empezar su jornada laboral. Pero los fines de semana y días festivos, la restauración se convertía en una actividad familiar. “Él quería tener su bosque”, recuerda su hija Ángela.

Para fines de la década de 1980, Tello dejó su trabajo con la meta de concentrarse en el jardín. Y hoy contribuye con semillas para la reforestación.

Hasta el fin de los años 90, las actividades consistían en rehabilitar el suelo, fertilizar con serrín y caña de azúcar. Cuando el suelo volvió a ser fértil, empezaron a vender orquídeas, lo que hizo el jardín conocido a sus alrededores.

La naturaleza, un paraíso

Cuando recuerda sus inicios y qué lo motivó a dedicarse a la reforestación, Tello hace un pausa: “Nace de una remembranza que tengo desde niño cuando tenía unos cuatro años. Una remembranza de lo que era la naturaleza del paraíso. Porque entonces se podía ver libremente aves tucanes, los gallos de la peña y mariposas.”

Tello transmite tranquilidad. Es paciente, de hablar lento, con una vocalización clara, y determinado en lo que hace. Son más de cuatro décadas desde que empezó a comprar tierra para su “Jardín de las Orquídeas”, como lo llaman los vecinos en la comunidad del Puyo.