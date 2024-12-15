Veinte años acaba de cumplir la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un bloque que el 14 de diciembre de 2004 crearon los hoy fallecidos presidentes Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela. La coalición, que ahora integran otros ocho países incluidos Bolivia y Nicaragua, conmemoró el aniversario con una cumbre en Caracas en la que abogó por “el surgimiento de un nuevo orden multipolar”.

"Renovamos nuestras aspiraciones por la caída del imperialismo y el surgimiento de un nuevo orden multipolar, signado por relaciones de respeto y la cooperación para el desarrollo económico, político y social de los pueblos del mundo entero", se lee en el comunicado de la ALBA sobre el evento. También destacaron el "rol fundamental" del bloque de países conocido como BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

¿Qué es el ALBA?

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, a la que luego se le sumó el título de “Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA-TCP), es “una plataforma de integración latinoamericana y caribeña, histórica e inédita, con énfasis en la dimensión social”, según explica su página web oficial. Y añade que la alianza se basa en “la solidaridad, la complementariedad, justicia y la cooperación, uniendo las capacidades y fortalezas de los países que la conforman”.

La alianza se creó en respuesta al fallido proyecto de Estados Unidos para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En esa línea, se estableció que su objetivo es “el desarrollo integral, asegurar la igualdad social y contribuir a garantizar la calidad de vida, el buen vivir, la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos”.

Además de Cuba y Venezuela, los estados fundacionales, la ALBA la integran Bolivia (que se unió en 2006), Nicaragua (2007), Dominica (2008), Antigua y Barbuda (2009), San Vicente y las Granadinas (2009), San Cristóbal y Nieves (2014), Granada (2014) y Santa Lucía (2021).