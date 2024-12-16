Una versión previa de esta nota mencionaba que el estrecho de Magallanes está ubicado en territorio argentino, lo cuál es incorrecto. El estrecho de Magallanes está oficialmente ubicado en territorio chileno, a excepción de su extremo más oriental tocado por Argentina. El título de la nota tampoco hace referencia a una disputa entre Argentina y Chile por la autoridad sobre el Estrecho, sino a una disputa geopolítica entre potencias internacionales compitiendo por rutas comerciales. Sentimos la confusión que esto haya podido causar, ha sido un fallo editorial y sin intención de apoyar ninguna narrativa respecto a la potestad sobre dicho estrecho.

Ubicado en el extremo sur de América del Sur, el estrecho de Magallanes es una de las únicas vías navegables naturales que conectan los océanos Atlántico y Pacífico. Si bien durante siglos la región fue habitada por poblaciones originarias, con la llegada de navegantes europeos a principios del siglo XVI el paso marítimo adquirió una relevancia estratégica para el comercio mundial que se mantiene hasta nuestros días.

Bautizado así en referencia al navegante portugués Fernando de Magallanes, a partir del siglo XVI este estrecho permitió a las flotas europeas evitar las peligrosas travesías por el cabo de Hornos y eludir el inestable canal de Drake para el comercio interoceánico. Su uso como ruta marítima permitió acrecentar el intercambio de bienes entre Europa y las Américas antes de que el canal de Panamá se construyera en el siglo XX.

En la actualidad, en un contexto de transición geopolítica, el estrecho de Magallanes resurge como un nodo estratégico, no solo por su relevancia en el comercio interoceánico sino también por su proximidad a la Antártida, una región de creciente interés para las grandes potencias. ¿Qué relevancia actual tiene el estrecho? ¿Cuál es su lugar en las actuales disputas geopolíticas? ¿Y cuáles son las oportunidades y desafíos que enfrenta América Latina en la gestión de este paso estratégico?

El estrecho de Magallanes en el actual contexto de transición geopolítica

Aunque el canal de Panamá facilitó el tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico, durante las últimas décadas, el proceso de transición geopolítica y la emergencia de nuevos polos de poder a nivel global han revitalizado la importancia del estrecho de Magallanes como vía marítima clave para el comercio global.

Con la expansión del comercio intercontinental y el reposicionamiento del Asia Pacífico como centro de gravedad de la economía global, Magallanes ha cobrado importancia como una de las principales alternativas al canal de Panamá, especialmente en un contexto de creciente tensión en las rutas comerciales tradicionales. En los últimos 20 años, naciones sudamericanas con costa en el Atlántico, como Argentina, Brasil y Uruguay, han convertido a China en su primer o segundo socio comercial. Con lo que el estrecho se posiciona como una vía estratégica para la dinámica del comercio interregional.

A su vez, la agudización de las disputas geopolíticas impacta de lleno en el comercio internacional. La posibilidad de bloquear pasos marítimos estratégicos como el estrecho de Malaca o el canal de Suez, sumado a la incapacidad del canal de Panamá para permitir el paso de los modernos buques portacontenedores de gran porte, hace que el Magallanes adquiera una nueva relevancia geopolítica.

La presencia británica en el Atlántico Sur

Desde 1833, Gran Bretaña mantiene presencia militar en las islas que Argentina llama Malvinas y cuya soberanía reclama, lo que constituye un punto de importante fricción geopolítica. Estas islas tienen una gran importancia estratégica, no solo por su proximidad al estrecho de Magallanes, sino también por las reservas de petróleo y gas que se encuentran en sus alrededores.

En este contexto, el Reino Unido ha construido en las islas el Complejo de Mount Pleasant, su base militar más grande del Atlántico Sur. La presencia británica en las islas no solo permite ubicar de forma permanente personal y equipamiento militar (incluso arsenal nuclear) ante cualquier conflicto geopolítico, sino tener una base de operaciones de inteligencia para monitorear en tiempo real cualquier actividad en el Atlántico Sur. La base militar de Malvinas refleja no solo la intención de controlar el tráfico marítimo interoceánico, sino que también permite al país proyectar poder sobre la Antártida, un área de creciente relevancia en las actuales disputas geopolíticas.