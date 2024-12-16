El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que los países de Oriente Medio deben respetar las fronteras y la soberanía de los demás.

"Es hora de que los países de la región se unan, adopten una cultura de cooperación y se comprometan no solo a respetar las fronteras y la soberanía de los demás, sino también a protegerse mutuamente", sostuvo Fidan este domingo en una entrevista con el canal saudí Al Hadath.

"Debemos estar unidos, hombro con hombro, para establecer nuestros propios intereses y un orden en la región", añadió.

"No queremos que Irán, Türkiye o un país árabe domine la región”, dijo el ministro. "Todos los Estados han alcanzado un alto nivel de madurez y tienen bases sólidas. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son muy fuertes, y Qatar y Kuwait muy influyentes. Y Egipto está haciendo un gran esfuerzo", agregó.

Fidan advirtió que, de lo contrario, la región queda expuesta a intervenciones externas, donde la polarización es aprovechada, derivando en conflictos prolongados, sangrientos y costosos.

Destacó que dicha intervención es innecesaria y subrayó que los pueblos de la región pueden vivir de manera abierta y transparente sin ella.

Es posible establecer alianzas económicas, políticas y militares en esta región, al igual que se están formando en Europa, América del Norte y otras partes del mundo, indicó Fidan.

La tierra de la región es fértil, y su gente es productiva, trabajadora y honesta, añadió el ministro.

Una nueva fase para Siria

Fidan indicó que, tras 13 o 14 años de sufrimiento, Siria ha entrado en una nueva fase, y subrayó que Türkiye comparte una frontera de 911 kilómetros con el país vecino.

Resaltó que los lazos históricos, geográficos, culturales y religiosos han unido profundamente a ambos países.

"Desde que comenzó este período tan difícil en Siria, la oposición del norte de ese país se dirigió a Türkiye en busca de apoyo. Millones de refugiados desplazados vieron a Türkiye como su hogar, y los recibimos", señaló, subrayando la importancia de que la oposición siria pudiese apoyarse para esto en Türkiye.

Fidan subrayó que Türkiye ha estado trabajando arduamente para ayudar a la oposición siria a resolver sus problemas de manera constructiva.

Además, destacó que el proceso de Astaná ha jugado un papel clave, aunque el régimen de Bashar Al-Assad no estuvo dispuesto a encontrar soluciones por diversas razones."Por supuesto, al compartir este espacio con Rusia e Irán, intentaron buscar soluciones juntos, pero no lograron los resultados deseados, ya que cada país perseguía intereses distintos", puntualizó.

"Assad fracasó en reconciliarse con su pueblo, en que retornen los millones de desplazados, en proporcionar servicios básicos a los ya presentes en Siria y en abordar la situación económica. Como resultado, el sistema finalmente colapsó por sí mismo", explicó.

Türkiye trabajará con Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y otros grupos de oposición para asegurar que el proceso de transición política actual se lleve a cabo de la manera más pacífica y sin problemas. No obstante, Fidan enfatizó que Türkiye no se había involucrado antes con ningún país ni grupo en ningún esfuerzo de planificación.

Fidan destacó que Ankara, como actor regional de peso y cercano a la oposición, cumple un papel crucial al mantener un diálogo constructivo para gestionar el proceso en determinados temas. Afirmó, además, que este diálogo se mantendrá en el futuro.

Asimismo, el ministro respondió a preguntas sobre quién contactó a Assad y los eventos que condujeron a su salida. "Sabemos que nuestros homólogos tuvieron ciertos contactos con Damasco. Nos lo dijeron ese día. Sin embargo, no tengo información sobre quién habló directamente con él ni a qué nivel. Lo que sé es que se transmitió un mensaje", dijo.

Fidan señaló que las afirmaciones que sugieren que Türkiye cooperó para facilitar la salida de Assad de Siria son falsas. Reiteró que esto no es algo que Türkiye haría y que su país no estuvo involucrado en este asunto.

Visita del jefe de inteligencia turco a Damasco

El jefe de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT, por sus siglas en turco), Ibrahim Kalin, visitó Damasco tras amplias consultas con países de la región y de Occidente, informó Fidan.

"¿Cómo deben comunicarse los países regionales y globales con la nueva administración en Damasco? A través de los contactos que tuvimos, observamos las diferentes percepciones generales y las demandas", explicó. "Había ciertos principios en los que la mayoría de las partes parecían estar de acuerdo. Estos incluyen prevenir que las organizaciones terroristas se beneficien de Damasco en esta nueva era, asegurar un buen trato a las minorías, especialmente a los cristianos, kurdos, alevíes y turcomanos, y establecer un gobierno inclusivo”, añadió.

"Otros puntos de preocupación incluían asegurar que Damasco no represente una amenaza para sus vecinos", agregó.

Fidan explicó transmitió las opiniones de la comunidad internacional, la región y Türkiye durante la visita de Kalin a Damasco.

Con base en esto, se celebró una reunión el 14 de diciembre en Áqaba, en Jordania, donde continuaron los diálogos.

Luego, el ministro se refirió a la política de Türkiye respecto a Siria. Subrayó que, durante los últimos 13 años, esta fue multidimensional y se centró en prevenir la entrada de refugiados a Türkiye, provocada por la incapacidad de Assad para reconciliarse con la oposición.

Fidan explicó que Türkiye ha trabajado con los grupos de oposición que controlan las líneas de frente avanzadas para mantener la estabilidad. También resaltó su estrecha cooperación con grupos como el Ejército Nacional Sirio y el Frente Nacional de Liberación de Siria.

"En Idlib, alrededor de 4 millones de sirios vivían bajo el control de Hayat Tahrir al-Sham. Siempre existió el riesgo de que estas personas vinieran a Türkiye en momentos de crisis”, dijo. Añadió que “para prevenir estas crisis y mantener la estabilidad, hemos permanecido en coordinación con estos grupos, y a través de este proceso, tuvimos la oportunidad de conocerlos".

Añadió que Türkiye ha aconsejado constantemente a estos grupos sobre sistemas administrativos modernos y principios de gobernanza. "Nuestras observaciones muestran que la principal prioridad de estos grupos es evitar repetir los errores de Assad y asegurar que el pueblo sirio logre la prosperidad y estabilidad que merece al abrazarlos", sostuvo.

"Debemos ayudarlos en este proceso, asegurándonos de que eviten cometer errores”, afirmó.

“Hay que dejar de lado la idea de dominación y las ambiciones imperialistas”

Fidan aseguró que los países han madurado y hay mucho que pueden lograr trabajando juntos.

"Nuestro mensaje es claro. La idea de dominación y las ambiciones imperialistas deben dejarse de lado. Intentar controlar a otros países de la región mediante influencias o apoyo financiero con fines propios crea un ciclo de acción y reacción, un círculo vicioso. La región ha aprendido de esto", señaló.